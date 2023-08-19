آخر الشهر.. «الهجرة» تنظم معسكرًا للمصريين بالخارج لتعريفهم بحضارتهم

أعلنت وزيرة الهجرة؛ سها جندي، عن تنظيم معسكر ليوم واحد لأبناء المصريين بالخارج، لتعريفهم بتاريخ بلدهم القديم والحضارة الفرعونية، عبر عدد من الألعاب والأنشطة، لربطهم بوطنهم وهويتهم وثقافتهم، بنهاية شهر أغسطس الجاري، داعية المصريين بالخارج للتسجيل ومشاركة أبنائهم الذين يتراوح أعمارهم ما بين 8 – 13عامًا بالمعسكر عبر الرابط التالي:‏

https://forms.gle/E5JbGuhnrmaxsmBr6

وقد أطلقت السفيرة سها جندي؛ وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، معسكر لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس وفتح باب التسجيل به، بالتعاون للمرة الأول مع شركة أسسها شباب متخصص في إقامة المعسكرات للأطفال والشباب، لزرع القيم وتعزيز الهوية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة، عبر مجموعة ألعاب ومسابقات تستخدم كلها اللغة العربية المبسطة.

وقالت سها جندي إن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”، تستهدف تعريف المصريين بالخارج باللغة العربية، وتركز الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة، والحضارة المصرية، عبر فعاليات المعسكر الذي أُطلق وفتح التسجيل به، لافتة إلى أنه خطوة جديدة في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” بالتعاون مع “الزمرة” برئاسة أميرة يوسف؛ مؤسسة الشركة، للحفاظ على الهوية المصرية وتعريف الشباب باللغة العربية وتاريخ بلدهم.

وقالت أميرة يوسف؛ مؤسسة شركة الزمرة، إن شركتها نستهدف تعريف الشباب بمجتمعهم، من خلال تنظيم زيارات ومعسكرات لهم داخل المحافظات المختلفة، لتنمية روح الانتماء لوطنهم، ومساعدتهم للغير وخدمتهم، ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التي تهدف إلى التواصل مع أبناء المصريين بالخارج، وتنمية مهاراتهم القيادية وتعريفهم بمجتمعهم المصري، وتعزيز الهوية واستخدام اللغة العربية.

وأوضحت أن هدف الشركة الأول كان الشباب داخل مصر، إلا أن التعاون مع وزارة الهجرة نقل برامج إعداد الشباب المصريين إلى الخارج، في ضوء المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والشخصيات العامة من سفراء المبادرة الرئاسية.