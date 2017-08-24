آخر أفواج حجاج البر يغادر نويبع

نادية صابر:يستعد ميناء نويبع اليوم الخميس، لمغادرة آخر أفواج حجاج البر، و ذلك على متن العبارة "برنسيسة" و عليها 320 حاجا و 8 باصات حج، و بذلك يصل إجمالى عدد حجاج البر المغادرين للميناء 13 ألفا و 500 حاج و 313 باص حج، منذ بدء الموسم بنسبة زيادة 31 % عن موسم سفر الحجاج للعام الماضى .وقال ملاك يوسف

نادية صابر:

يستعد ميناء نويبع اليوم الخميس، لمغادرة آخر أفواج حجاج البر، و ذلك على متن العبارة “برنسيسة” و عليها 320 حاجا و 8 باصات حج، و بذلك يصل إجمالى عدد حجاج البر المغادرين للميناء 13 ألفا و 500 حاج و 313 باص حج، منذ بدء الموسم بنسبة زيادة 31 % عن موسم سفر الحجاج للعام الماضى .

وقال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم تسيير رحلات مكوكية على متن العباراتين “برنسيسة” و “سينا” لنقل الحج من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردنى من خلال التنسيق الكامل مع الجانب الأردنى لتيسير و سرعة إنهاء إجراءات سفر الحجاج .

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بضرورة التنسيق مع جميع أعضاء المجتمع المينائى، لتسهيل و تيسير إجراءات حجاج بيت الله الحرام، و تقديم جميع الخدمات و سرعة إنهاء الإجراءات، و تنظيم دخول الحجاج من قرية الحجاج للميناء، طبقا للعبارات المتواجدة على الأرصفة و الطاقة الاستيعابية لكل عبارة بعد انتهاء الفحص، و التأكد من صلاحية العبارة للإبحار و تواجد جميع مستلزمات الأمن و الإنقاذ على متن العبارة .

كما تم التنسيق المستمر مع محافظة جنوب سيناء و إدارة المرور و التعاون بين أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء الإجراءات و تذليل جميع العوائق و تزويد صالات السفر بعدد من العاملين المدربين لخدمة الحجاج و عدد من الكراسى المتحركة لكبار السن و جميع الإسعافات الطبية و تنظيم عمل حاملى الأمتعة .

و أضاف أن موسم الحج لهذا العام شهد حالة من الطوارىء و الاستعدادات الكثيفة، و لم يشهد سفر الحجاج أى تكدس، و ذلك من خلال تشكيل لجنة عليا من اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، و اللواء بحرى عبد القادر جاب الله، رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، و حسين الصعوب مدير عام شركة الجسر العربى، و العميد جمال مهدى، ممثل محافظة جنوب سيناء لتذليل جميع المصاعب و الوقوف على الإجراءات العملية و التشغيل .

