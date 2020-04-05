آخرهم السقا وهنا الزاهد .. نقاد: الفنانون لجأوا إلى برامج جديدة لتسلية الجمهور في أزمة «كورونا»

قرر بعض الفنانين اقتحام تجارب جديدة في مسيرتهم الفنية والمهنية، بتقديم برامج تليفزيونية لأول مرة خلال الفترة المقبلة، حيث يقدم الفنان أحمد السقا أولى تجاربه في تقديم البرامج التليفزيونية في «اغلب السقا» ويستضيف فيه العديد من أصدقائه الفنانين منهم أمير كرارة وأحمد حلمي ومنى زكي وغيرهم .

كما تقدم الفنانة هنا الزاهد لأول مرة برنامجا تليفزيونيا يميل لطابع المسابقات باسم «هزر فزر» وتستضيف فيه بعض الفنانين وتجري بينهم مسابقة من خلال تكوين فريقين مختلفين كل منهما مكون من أكثر من فنان بشكل طريف.

وتقدم أيضا الفنانة فيفي عبده برنامجا في رمضان القادم على شاشة إم بي سي.

أيمن سلامة : امتداد لبرامج فناني الثمانينيات والتسعينيات

أكد المؤلف ايمن سلامة ان هذه البرامج تاتي امتدادا لفناني جيل الثمانينات والتسعينات مثل حسين فهمي ومحمود ياسين وغيرهم الذين قدموا برامجا تليفزيونية في مسيرتهم الفنية .

وتابع ان هناك فنانين يرغبون في خوض تجربة البرامج التليفزيونية منذ فترة ، مثل امير كرارة الذي خاض اكثر من تجربة في هذا المجال وحقق نجاحا فيها ، وكذلك ادوارد ايضا الذي يقدم برنامجا تليفزيوينا على شاشة اوربت .

واشار سلامة ان برامج الفنانين الجديد لاحمد السقا وهنا الزاهد ستكون مختلفة نوعا ما عن اي نوعية اخرى من البرامج ، لاسيما ان هؤلاء الفنانين يخوضون هذه التجارب لاول مرة في مشوارهم الفني وسيكون الجمهور متشوقا لرؤيتهم في شكل جديد على الشاشة بعيدا عن الادوار التي يقدمونها في التلفزيون والسينما .

فراس سعيد:يجب ان يقدم فيها شيئا جديدا لم يظهر به الفنان لجمهوره

ويرى الفنان فراس سعيد ان اي ممثل يعتبر سلعة تصل للجمهور بشكل معين ، ولو استطاع تسويق نفسه بصورة مميزة من خلال برنامج تليفزيوني جيد فليس في ذلك اي مشكلة .

وتابع ان الاهم ان تكون هذه البرامج التليفزيونية مناسبة لهؤلاء الفنانين وطبيعتهم وشكلهم الذي اعتاد الجمهور عليهم .

واوضح ان هذه التجارب يجب ان يكون فيها شيئا غير تقليديا لهؤلاء الفنانين مثل احمد السقا الذي اعتاد الظهور بادوار الاكشن في السينما طيلة السنوات الماضية ، لذلك يجب ان يقدم في برنامجه شيئا جديدا للجمهور لم يظهر به سابقا .

واشار ايضا انه ليس لديه مانع في تقديم برنامج تليفزيوني الفترة المقبلة ، لكن بشرط ان يكون مناسبا لشخصيته الفنية وفيه فكرة مختلفة .

سلوى عثمان : هذه البرامج هدفها التسلية وذلك مميزا في هذه الاوقات للكثيرين

بينما ترى الفنانة سلوى عثمان ان الجمهور هو الحكم في النهاية لهذه التجارب الجديدة لهؤلاء الفنانين مثل احمد السقا وهنا الزاهد وغيرهم .

ولفتت الى ان هناك برنامجا معينا قد يحقق نجاحا كبيرا حينما يقدمه فنان ما ، واخر لايستطيع تحقيق نجاحا مثلما قدم الفنان محمد سعد سابقا برنامجا تليفزيونيا على شاشة ام بي سي مصر وتوقف بسبب عدم تقبل الجمهور له .

واشارت الى ان طبيعة البرنامج تفرض نفسها على المشاهد ، حيث ان هذه البرامج يكون غرضها التسلية والترفيه هذه الفترة تحديدا من اجل اسعاد الناس الذين لايستطيعون الخروج من منازلهم بسبب ازمة فيروس كورونا ، فذلك شيئا مميزا للغاية لاسيما ان الكثيرين اصيبوا بحالة من الاكتئاب بسبب الجلوس لفترة طويلة في منازلهم ولم يعتادو على ذلك .