آخرها الحرب على غزة.. وكيل لجنة الإسكان بالنواب: الأزمات العالمية تمثل ضغطًا كبيرًا على المطورين العقاريين

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن الأزمات العالمية بداية من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم، وتغير سعر الصرف، وأخيرا الحرب على قطاع غزة، أدى إلى وجود ضغط كبير على المطورين العقاريين.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسييرات للمطورين بمؤتمر المال للتطوير العقاري السابع.

وأضاف شكري، أنه تم التوصل مع الحكومة إلى 8 نقاط داعمة للمطورين من أصل 10 مقترحة، منها دعم 80% من نسبة إتمام المطور العقاري وذلك لتعويض الخسائر التي تمت خلال 3 سنوات ماضية.

وتابع شكري أنه سيتم قريبًا الإعلان عن 5 نقاط بخصوص التطوير العقاري ما بين اعتراضات ومناقشات قانونية، مشيرًا إلى أنه تم التطرق للفائدة 10% وتم تثبيتها لمدة عامين.

وأكد شكري أنه تتم أيضا مناقشة عدد من الأمور مع الحكومة، ومن أهمها بعض التيسيرات الخاصة، من تأجيل الأقساط لفترات معينة، قائلا: عندنا التزامات ومزنوقين.. الزنقة على الكل هما كمان مزنوقين وبنحاول إيجاد حلول توازنية.

وقال وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، إنه على نهاية العام الجاري سنكون أوجدنا حلولا لكل ما سيتم مناقشته، حيث أن المطور العقاري يعمل ضغطا حقيقيا والدولة تري ذلك لأنها أيضا مطور، ولم نصل إلى حلول جديدة.