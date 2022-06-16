آخرها أمينة خليل وعمرو يوسف ومحمد ممدوح.. تعاونات سينمائية مكررة تعود من جديد

يجتمع بعض النجوم خلال الفترة القادمة في أعمال فنية جديدة سينمائية أو تليفزيونية، وتكون هذه التعاونات تكرارا لما قدموه معا سابقا وحقق نجاحا جيدا مع الجمهور ، مثل النجم عمرو يوسف الذي يكرر تعاونه مع النجم محمد ممدوح في الفيلم السينمائي الجديد “شقو” وتشاركهما بطولته النجمة أمينة خليل ، وذلك بعد تعاون عمرو يوسف ومحمد ممدوح سابقا في أكثر من عمل سينمائي مثل ولاد رزق وكل يوم كذبة وغيرها .

كما تعود النجمة دنيا سمير غانم للتعاون في فيلمها الجديد “تسليم أهالي” مع هشام ماجد بعد ان قدما سويا أكثر من عمل فني أيضا .

فايزة هنداوي : دنيا سمير غانم وهشام ماجد قدما معا أعمالا درامية مميزة

تقول الناقدة فايزة هنداوي أن هذه التعاونات الفنية المكررة لايمكن ان نعتبرها ثنائي فني مثل النجمان منى زكي واحمد السقا أو في الجيل القديم الراحلان محمود عبد العزيز ونور الشريف .

حيث أن عمرو يوسف ومحمد ممدوح قدما معا أكثر من فيلم سينمائي لكن لم يكونا الأدوار الرئيسية في هذه الأفلام ، لكن المخرج يختارهما معا لكونهما يكونان مناسبان لتقديم هذه الأدوار الفنية معا .

وتابعت أن دنيا سمير غانم وهشام ماجد قدما معا سابقا عمل درامي مميز ، لكن دنيا ناجحة بمفردها وكذلك هشام ماجد حقق نجاحا بمفرده ، لذلك التقاءهما معا في فيلم تسليم اهالي القادم سيكون مثمرا لكون كل واحد فيهما يملك جمهورا كبيرا ، وحينما يلتقي الاثنان معا سيكسب كل واحد منهما جمهور الآخر وذلك سيكون اضافة كبيرة لهما .

أحمد سعد الدين : دنيا سمير غانم نجمة موهوبة

أوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين ان هذه التعاونات الفنية بين عمرو يوسف ومحمد ممدوح اكثر من مرة ترجع لنظرة المنتج والمخرج لوجودهما معا في هذه الأدوار ، لاسيما أن مشاهدهما معا في أكثر من عمل فني سابق لايمكن اعتبارهما كثنائي فني مثل نجوم آخرين .

وأكد ان دنيا سمير غانم نجمة موهوبة جدا وتملك القدرة على توظيف امكاناتها الفنية دائما مع أي نجم يشارك بجانبها سواء احمد مكي سابقا في أفلام سينمائية مختلفة ، أو امام مصطفى خاطر وحمدي ميرغني وغيرهم في مسلسلات مختلفة ، وكذلك أمام هشام ماجد وغيرهم فالفنان الذي يتعاون معها يستفيد من وجودها معه كثيرا .

ونوه أن هذه التعاونات الفنية المكررة تكون اضافة للمشاهد ، لأنه يكون محب لمشاهدة هذه المجموعة الفنية مع بعضهم مرة أخرى في اعمال فنية مختلفة .

ماجدة خير الله : تكرار التعاون الفني بين النجوم إضافة لهم

وترى الناقدة ماجدة خير الله أن هناك نجوما قد لاتحدث كيمياء بينهما مثلما حدث سابقا بين النجمتان منة شلبي ومي عز الدين ، حينما قدما معا في بداياتهما الفنية فيلم كلم ماما ، وحينما سألت منة شلبي عن سبب عدم تكرار التعاون مع مي قالت ” لم يحدث كيمياء بينهما ” .

ولفتت الى انه أحيانا حينما لايتعاون فنانين مع بعضهما في عمل سينمائي اعتاد الجمهور على مشاهدتهما معا في أكثر من عمل فني يبدأ في التساؤل هل حدثت أزمة بين هؤلاء الفنانين ام لا لعدم تواجدهما معا في العمل الفني الجديد .

وتشير أيضا الى ان تكرار التعاون الفني بين النجوم يكون اضافة لهما ، كما يكون هناك عنصر جذب للجمهور في مشاهدته لهذه الأعمال الفنية الجديدة ، لأنه يشعر بوجود كيمياء بين النجوم على الشاشة .