آثار رفع الوقود.. أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى قرارات رفع أسعار الوقود فى مساء dmc يشارك أبناء الشهداء محمود وتوازن، أبناء الشهيد العقيد هانى سليمان قائد لواء 58 مدفعية، الإعلامي أسامة كمال في تقديم حلقة اليوم من برنامج "مساء Dmc" المذاع على شاشة dmc، وفي الفقرة…

رحاب صبحى

قرارات رفع أسعار الوقود فى مساء dmc

يشارك أبناء الشهداء محمود وتوازن، أبناء الشهيد العقيد هانى سليمان قائد لواء 58 مدفعية، الإعلامي أسامة كمال في تقديم حلقة اليوم من برنامج “مساء Dmc” المذاع على شاشة dmc، وفي الفقرة الثانية يطرح كمال السؤال، وكيف تعاملت الإدارات المحلية في المحافظات مع قرارات رفع أسعار الوقود، وكيفية التخفيف من حدة الأسعار في المحافظات، وكيف تم التعامل مع ردود الأفعال، ولماذا نعجز عن السيطرة على الأسعار، ويحلل الفقرة مع أسامة كمال داخل الاستديو عدد من المحافظين وهم عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وأحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، وعصام البديوي محافظ المنيا.

“القاهرة 360” يناقش قضية خطف الأطفال

يستضيف برنامج “القاهرة 360” على قناة “القاهرة والناس” فى العاشرة مساءً الفنانة زينة منصور التى شاركت فى مسلسل هذا المساء الذى تم عرضه فى شهر رمضان، كما يناقش البرنامج فى فقرة أخرى قضية خطف الأطفال. البرنامج تقديم أحمد سالم.





ياسر جلال فى آخر النهار

يستضيف الكاتب الصحفى خالد صلاح في برنامجه “آخر النهار” على قناة النهار1، فى الثامنة مساء، النجم ياسر جلال، فى حلقة خاصة ليتحدث عن دوره فى مسلسل “ظل الرئيس”، ويكشف جلال كواليس المسلسل، وكيف كان نقطة تحول فى مشواره الفنى. ويكشف لماذا منعه “ظل الرئيس” من النوم، سر عدم نجاح العمل فى البداية، وأسرار كثيرة يكشفها ياسر جلال عن المسلسل الذى أعاده من جديد للأضواء، ويتحدث أيضًا عن أعماله الفنية الجديدة.

هانى الناظر يتحدث عن الإجهاد الحراري على ten

يستضيف الإعلامى عمرو عبد الحميد، الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا وأستاذ الأمراض الجلدية، على قناة ten فى الثامنة مساءً فى برنامجه “رأى عام”، للإجابة عن الأسئلة التي تدور في أذهان المصريين، وأبرزها كيف يواجه المصريون موجة الحر الشديدة، والإجراءات الوقائية لتجنُّب الإصابة بأمراض الصيف، وأعراض الإصابة بالإجهاد الحراري.





رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة “مع شوبير” على صدى البلد

يستضيف الإعلامي أحمد شوبير، في حلقة اليوم من برنامج “مع شوبير” على قناة “صدى البلد”، فى العاشرة مساءً، الدكتور مجدى أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة. ويتحدث أبو فريخة عن تفاصيل بطولة العالم للشباب التي تنظمها مصر حاليًّا، ويوضح كيف أسهمت البطولة في الترويج السياحي لمصر.