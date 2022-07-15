آثار الإسكندرية : عدد زوار قلعة قايتباي خلال عيد الأضحى تجاوز 15 ألف شخص

أكد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية أن قلعة قايتباي شهدت إقبالا متزايدا في الأيام القليلة الماضية من إجازة عيد الأضحى، موضحا أن ذلك الإقبال يأتى لحرص الزائرين علي زيارة أيقونة الإسكندرية وأكبر موقع أثري بمحافظات الوجه البحري.

وقال متولي إن الزائرين حرصوا علي زيارة الأثر الإسلامي الهام و تفقد الأماكن المختلفة بالقلعة ومنها الصهريج الأثري والأسوار الداخلية والأسوار الخارجية والبرج الرئيسي بطوابقه الثلاثة ومسجد القلعة الأثري والسراديب الساحلية للقلعة، فضلا عن الاستمتاع بجو الإسكندرية أعلى أسوار القلعة.

وأضاف متولي أن عدد الزائرين للقلعة تخطي 15 ألفا منهم أكثر من ألف زائر أجنبى من جنسيات مختلفة، وشجع “متولي” الزائرين خلال فصل الصيف باستخراج تصاريح الزيارات السنوية باعتبارها فرصة كبيرة لدخول أكبر عدد ممكن من المواقع الأثرية والمتاحف بكل أنحاء الجمهورية طوال السنة بأسعار مخفضة 50 جنيها لتلاميذ المدارس و 125 جنيها لطلبة الجامعات و400 جنيه للمصريين كافة.