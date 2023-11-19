آثار الإسكندرية : تفعيل غرفة العمليات لمنطقة الآثار بسبب سوء الطقس

تم تفعيل غرف العمليات للمناطق الأثرية بمحافظة الإسكندرية وذلك فى ضوء بيان الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لعاصفة ترابية اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

يترأس غرفة العمليات محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية وعضوية مديري عموم المناطق الأثرية والمهندسون بقطاع المشروعات بالإسكندرية ومدير عام الترميم وعدد من أخصائى الترميم بالمنطقة ومسئول أمن الإسكندرية.

جاء ذلك القرار بالتزامن مع إعلان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.