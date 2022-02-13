«آب تاون 6 أكتوبر» العقارية تتبني خطة توسعية بدأتها بإطلاق كمبوند «كوارتو»

بدأت شركة “آب تاون 6 أكتوبر” للتطوير العقاري الرائدة في مجال التطوير العمراني في مصر استهداف خطة جديدة لها ترتكز علي تنمية قطع الأراضي الخاصة بمشروعها والتي بدأتها بـ كمبوند ” آب تاون كواترو” الذى يعد من أبرز المشروعات العقارية الذكية المتكاملة في مدينة 6 أكتوبر.

كما تنوى الشركة الاعتماد علي مبدأ تعظيم الاستفادة من كل متر ليعود بالنفع علي العملاء والشركة معا من خلال تقديم منتجات وخدمات عقارية بمهنية ومصداقية وتصميمات متميزة وذلك لتلبية طموحات العملاء وتحقيق رؤية الشركة بالحفاظ علي التميز.

يأتي ذلك بعد السير بخطي متسارعة نحو تنفيذ المشروع لتسليمه في الموعد المحدد حيث نجحت الشركة في الحصول على موافقة لتخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة و16 مركز تجاري ومسجد كبير لخدمة العملاء ودراسة فرص استثمارية متعددة لإنشاء نادي رياضي اجتماعي وجامعة دولية.

منطقة خدمات متنوعة فى المشروع

وأكد المهندس أحمد أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة “آب تاون 6 أكتوبر” للتطوير العقاري أن شركته بدأت التنسيق مع مستثمرين عرب بالإمارات لعرض فرص استثمارية لهم

كما تم الاتفاق على الاشتراك في معارض خارجية نستهدف منها المستثمرين الاجانب والعاملين بالخارج في كلا من (دبي وابوظبي والرياض وجدة وقطر) وذلك تماشيا مع سياسة الدولة التي تستهدف تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في مصر

أنشطة متعددة لدي آب تاون أكتوبر

وأضاف ابوزيد أن “الشركة أدرجت أنشطة مختلفة تتمثل في الاستثمار العقاري من خلال بيع وشراء قطع الأراضي للشركة وللغير، بالإضافة إلى تقديم كافة أعمال المقاولات ومنها بناء الوحدات للشركة وللغير وخدمات التشطيبات الداخلية للغير من أجل أن نقدم للعملاء نماذج معمارية متميزة

وتابع بأنه تم إعداد 18 نموذجا للبناء من خلال مكتب الاستشاري طارق عبداللطيف توحيداً للنسق الحضاري والمحافظة على هوية معمارية مشتركة، مع استعدادنا وقدرتنا على تقديم الدعم في جميع التفاصيل والخطوات.”

وقال إن الاهتمام بالعنصر البشري يعد واحد من أهم استثمارات الشركة كي تتماشي خبراتهم مع المنظومة الجديدة المستحدثة فى ظل وجود مجموعة عمل من الشباب المتميز ونعمل دائماً على تدريبهم وإثقال مهارتهم .

شعراوي : نعمل على تصنيع الخامات لتقليل تكلفة البناء

ومن ناحية أخري أكد معتز شعراوي نائب رئيس مجلس إدارة شركة “آب تاون 6 أكتوبر” للتطوير العقاري، امتلاك الأخيرة رؤية لأن يكون مشروع “آب تاون” أكتوبر الجديدة من العلامات البارزة في مدينة 6 أكتوبر وليتماشى مع سياسة التطوير في هذه المنطقة التي تتبناها الدولة لموقعه الاستراتيجي

ويقع المشروع بالقرب من الطريق الأوسطي وله 5 مداخل رئيسية بالإضافة إلى موقعه أمام المحطة الرئيسية للمونوريل وقربه من المحطة التبادلية لخط القطار السريع مما يعطي له قيمة مضافة وتمتد مساحته ما يفوق المساحة الحالية لأحياء مدينة أكتوبر القديمة.

واستكمل شعراوي بأننا نعمل على توفير الخامات الخاصة بالبناء وتصنيعها لتخفيض تكلفة البناء بما يحقق لنا القدرة على المنافسة خاصة وأن الشركة تنتهج سياسة تسعيرية جديدة اعتمدت علي دراسة السوق بشكل دوري لتوفير المنتج الملائم المطلوب بأسعار تناسب العملاء.

خطة سداد بآجال 15 سنة

وأفاد بأن الشركة حددت طرق بيع آجلة لجذب العملاء تصل الي 15 سنة ونستعد للاستفادة من التمويل العقاري والمبادرات التمويلية المدعمة المقدمة للدولة وتحدد آليات تسعير متوافقة مع ظروف بداية المشروع والسوق.

وأكد أن الشركة أنهت تصميم العلامة التجارية والهوية البصرية وحقوق الملكية الفكرية مع دراسة اهمية التسويق بشكل علمي حديث وننفذ حاليا الخطة التسويقية للشركة بشكل علمي ومتدرج وتم تجهيز مقترح لتطوير الميدان الرئيسي لمدخل المشروع لإقامة فاعليات ترفيهية مختلفة

السويدى تنفذ شبكة الكهرباء

وقال أننا نعتمد علي خبرات كبيرة للشركات التي تعمل في تنفيذ البنية التحتية للمشروع والتي تم اختيارها بعناية لما لها من سمعة جيدة في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر والخارج مثل شركة السويدي جروب التي تقوم بتنفيذ شبكة الكهرباء، واتحاد شركتي أبناء حسن علام وأوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف والحريق والري والمطر.”

500 مليون جنيه استثمارات المرحلة الأولي

يذكر أن مشروع “آب تاون” أكتوبر الجديدة يقام على مساحة 14 مليون متر مربع أطلقت الشركة فيه المرحلة الأولي من مشروعاتها المتمثلة في مينى كمبوند “آب تاون كواترو” بحجم استثمارات 500 مليون

ويتكون من 4 مبانٍ داخل سور بمساحة 2500 متر مربع بمساحة إجماليه لكل مبني على حدي 1080 متر مربع، وهو عبارة عن فيلات مكونة من أرضي ودورين، يبلغ إجمالي عدد الوحدات الكلية به 24 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 150 متر مربع

تفاصيل مشروع أكتوبر الجديدة

ويتميز بوجود العديد من خدمات التسوق عن طريق مراكز تسوق و صالة للألعاب الرياضية ومنطقة خاصة لألعاب الأطفال وحديقة كبيرة شاملة لحمام سباحة وممشي خاص ومنطقة للباربكيو، بالإضافة الأندية الرياضية والاجتماعية، والمراكز الطبية، والمجمعات التجارية والمحلات، والمؤسسات التعليمية المختلفة

ويتمتع المشروع بخدمات الإنترنت فائقة الجودة، مع توفير كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة لضمان أقصى قدر من الراحة والأمان لكافة الأسر المقيمة وهو مصمم على نموذج المدن المصغرة Township ليكون مجتمعًا عمرانيًا متكامل الخدمات والمرافق، موفرًا بذلك فرصًا مثالية للسكن والاستثمار.