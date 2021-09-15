آبل تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة.. تعرف على مواصفاتها (صور)

شهد تصميم Apple Watch Series 7 مجموعة من التحسينات بزوايا أكثر نعومة واستدارة، وتتميز الشاشة بحافة انكسارية تجعل وجوه وتطبيقات الساعة بملء الشاشة تبدو متصلة بسلاسة مع انحناء الهيكل.

أزاحت “آبل” عملاقة التكنولوجيا الأمريكية الستار عن ساعتها الجديدة Apple Watch Series 7، التي تبدو مختلفة قليلاً عن سابقاتها وتتميز بشاشة Retina معاد تصميمها مع مساحة شاشة أكبر بكثير وحدود أرق، مما يجعلها أكبر شاشة وأكثرها تقدما.

مواصفات الساعة الجديدة

شهد تصميم Apple Watch Series 7 مجموعة من التحسينات بزوايا أكثر نعومة واستدارة، وتتميز الشاشة بحافة انكسارية تجعل وجوه وتطبيقات الساعة بملء الشاشة تبدو متصلة بسلاسة مع انحناء الهيكل.

وتتميز Apple Watch Series 7 أيضا بواجهة مستخدم محسّنة للشاشة الأكبر، مما يوفر إمكانية قراءة أكبر وسهولة في الاستخدام، بالإضافة إلى وجهين مميزين للساعة – Contour و Modular Duo – المصممين خصيصًا للجهاز الجديد.

وتكون الحواف المحيطة بالشاشة أقل نحافة عند 1.7 ميليمتر فقط، ووضع الشاشة الذي يعمل دائمًا أكثر سطوعًا بنسبة 70%.

وتدعي الشركة أنه يمكنك ملء 50 % من النص عبر الشاشة أكثر من السلسلة 6. وتعني الشاشة الجديدة أيضًا طرقًا جديدة للتفاعل، باستخدام لوحة مفاتيح كاملة تدعم التمرير السريع.

ولا تعني الشاشة الأكبر أنها أكثر حساسية، إذ تدعي الشركة أنها مقاومة للتشقق ولديها الآن تصنيف IP6X لمقاومة الغبار وتحافظ على تصنيف مقاومة الماء WR50، مما يعني أنها يجب أن تكون قادرة على الغمر في الرمال على الشاطئ أو التعامل مع البيئات الأخرى المتربة.

وتواصل الساعة الأحدث تقديم أدوات لا غنى عنها للصحة والعافية، بما في ذلك مستشعر القلب الكهربائي وتطبيق ECG 3 وحساس الأكسجين في الدم والتطبيق.

وانتقلت الساعة الصغيرة من 40 ميليمتر إلى 41 ميليمتر والساعة الكبيرة من 44 ميليمتر إلى 45 ميليمتر. وهذا يجعل هذه الساعات أكبر ساعات الشركة حتى الآن.