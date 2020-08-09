«آبل» تعين «سبيد» موزعا جديدا لمنتجاتها فى مصر

إلى جانب «تريد لاين» و«آراب بيزنس» و«سويتش بلس»

عينت شركة أبل الأمريكية للإلكترونيات، «سبيد» للاستيراد والتصدير، موزع بيع معتمد لمنتجاتها بالسوق المحلية، لتصبح بذلك رابع موزع لها فى مصر.

وقالت مصادر مطلعة على الاتفاق إن أبل العالمية قامت خلال الفترة الأخيرة بتغيير استراتيجيتها التسويقية فى مصر، عبر تعيين سبيد شريكًا جديدًا لها، والسماح لوكيلها الإقليمى الحصرى فى منطقة الشرق الأوسط «آراب بيزنس ماشين» (Arab business machine) بالعمل كموزع محلى مع كل من شركتى تريد لاين وسويتش بلس.

وأكدت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن «تريد لاين» ستتولى، كما هى بموجب الخطة الجديدة، تسويق وبيع منتجات أبل داخل فروعها على مستوى الجمهورية، وينطبق الأمر ذاته على شركة «سويتش بلس»، بينما ستقوم «آراب بيزنس» بالتوريد إلى محلات التجزئة والسلاسل التجارية الكبرى، ومنها فرعا «راية» و«بى تك» وغيرهما.

وأوضحت المصادر أن «سبيد» ستتعامل مباشرة فى منتجات آبل مع التجار، وتمتلك حق وكالة الشركة الأمريكية فى السوق الإماراتية.

ومن المقرر أن تعمل «سبيد» على ترويج هواتفها فى مختلف الشرائح السعرية دون التقيد بمستهدفات بعينها خلال المرحلة الأولى من الاتفاق .

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية (GFK) شهدت مبيعات سوق المحمول فى مصر خلال مايو الماضى نموًا بنسبة بلغت %0.4 لتصل إلى مليون و36 ألف جهاز، بقيمة 201.3 مليون جنيه، مقارنة بمليون و32 ألف وحدة بقيمة 177.5 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام 2019.

واستحوذت أبل بالشهر ذاته على حصة سوقية بلغت %63.8 من مبيعات الهواتف الذكية التى يتجاوز سعرها 10 آلاف جنيه فأكثر بمصر، والبالغة 27 ألف هاتف . وتأسست شركة سبيد منذ أكثر من 20 عامًا، ويتبعها ثلاثة كيانات أخرى تعمل جميعها فى مجال استيراد أجهزة المحمول وإكسسواراتها هي: سبيد تك لينك دبى، وسبيد مصر، وسبيد تك للتوزيع