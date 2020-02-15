«آبل» تعيد فتح أحد متاجرها الـ7 المغلقة في شنغهاي

قالت “آبل”، عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، إنها ستعيد فتح أحد متاجر التجزئة السبعة، التابعة لها في شنغهاي، بدءًا من اليوم السبت، لكنها ستقلص ساعات العمل، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز للأنباء.

ومدّدت “آبل” فترات إغلاق متاجر التجزئة المملوكة لها في شنغهاي بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجدّ الذي ضرب الصين، الأسبوع الماضي، فيما تعمل الشركة على إعادة فتح فروعها، ومراكز الاتصالات الخاصة بها في عموم البلد الآسيوي والأكثر تعدادًا للسكان في العالم.

وحصد “كورونا” أرواح 1380 شخصًا، فيما أصاب 63 ألفًا و851 حالة، في البر الرئيسي الصين، كما انتشر الفيروس أيضًا فيما لا يقل عن 24 دولة حول العالم.

وقاد الوباء السلطات الصينية إلى اتخاذ تدابير احترازية للحد من انتشاره، مثل غلق مدن، ومد إجازات العام القمري الجديد، ناهيك عن غلق المصانع الذي عطّل بدوره سلاسل الإمدادات الخاصة بشركات عديدة.

أجبر انتشار فيروس كورونا 5 شركات عملاقة على إغلاق متاجرها الرسمية في الصين؛ بسبب تصاعد المخاوف من تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 259 شخصًا، وأصاب نحو 12 ألفًا آخرين، بحسب آخِر إحصائية للسلطات الصينية.

أمرت السلطات الصينية جميع العائدين إلى العاصمة بكين، بالخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يومًا، وهددت بمعاقبة المخالفين، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية في الصين.

وطلبت السلطات من المواطنين “تطبيق الحجر الصحي الذاتي، أو الذهاب إلى أماكن مخصصة للحجر الصحي”، بعد عودتهم إلى العاصمة الصينية من العطلات؛ بغية الحد من انتشار فيروس كورونا.

كانت الصين قد مدّدت عطلة هذا العام عشرة أيام؛ للمساعدة في احتواء المرض.

ويعيش أكثر من 20 مليون شخص في بكين. وفي الصين وحدها أصيب أكثر من 63 ألف شخص بالفيروس القاتل.

وخارج الصين كان هناك أكثر من 500 حالة إصابة في 24 دولة، وثلاث حالات وفاة: واحدة في كل من هونج كونج والفلبين واليابان.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس إن بعثة تقودها المنظمة إلى الصين ستبدأ عملها، في التحقيق في تفشي المرض الأحد المقبل، مع التركيز على كيفية انتشار الفيروس وشدته.