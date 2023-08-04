«آبل» تعلن نتائج أعمال أفضل من المتوقع مع نمو إيرادات الخدمات

شهدت “آبل”، عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، نتائج أعمال أفضل من توقعات المحللين في بورصة “وول ستريت”، رغم تراجع إيراداتها خلال الربع الثاني؛ وذلك بفضل النمو القوي لمبيعات الخدمات، حسبما ذكر موقع إنفستينج دوت كوم.

وأظهر بيان بيان الشركة أن ربحية السهم في الربع الماضي بلغت 1.26 دولار، مقابل 1.19 دولار أشارت إليها توقعات المحللين في مسحٍ أجرته مؤسسة “ريفينيتيف”.

وانخفضت الإيرادات بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 81.80 مليار دولار، مقابل 81.69 مليار دولار متوقعة، بضغط من تراجع إيرادات المنتجات الرئيسية.

وتراجعت إيرادات الشركة من أجهزة “أيفون” بنسبة 2% على أساس سنوي، إلى 39.67 مليار دولار، مقابل توقعات أشارت إلى 39.91 مليار دولار.

كما تراجعت إيرادات أجهزة “ماك” بنسبة 7% إلى 6.84 مليار دولار، مقابل 6.62 مليار دولار متوقعة، وانخفضت إيرادات أجهزة “آيباد” بنسبة 20% إلى 5.79 مليار دولار، مقابل 6.41 مليار دولار متوقعة.

وفي حين زادت إيرادات المنتجات الأخرى بنسبة 2% إلى 8.28 مليار دولار، مقابل 8.39 مليار دولار متوقعة، نَمَت إيرادات الخدمات بنسبة 8% إلى 21.21 مليار دولار، مقابل 20.76 مليار دولار متوقعة.