اتصالات وتكنولوجيا

آبل تطرح هواتف «آيفون13» تعرف على مواصفاتها

كشفت أبل عن سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 13 والتي شملت تحسين جودة الكاميرا وسطوع الشاشة بدقة أفضل بشاشة OLED، وذلك لكلا الإصدارين آيفون 13 mini، وآيفون 13.
محمد عبد السند 10:08 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 10:08 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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كشفت أبل عن سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 13 والتي شملت تحسين جودة الكاميرا وسطوع الشاشة بدقة أفضل بشاشة OLED، وذلك لكلا الإصدارين آيفون 13 mini، وآيفون 13.

ويأتي كل من iPhone 13 وiPhone 13 mini بأداء فائق السرعة وكفاءة في استهلاك الطاقة بفضل شريحة A15 Bionic، وعمر بطارية أطول، وشاشة Super Retina XDR أكثر سطوعاً، ومتانة مع واجهة Ceramic Shield، وضعف مساحة تخزين التي تبدء بسعة 128GB، ومقاومة للماء في مجالها ضمن تصنيف IP68، وتجربة 5G متطورة.

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سيتوفر iPhone 13 وiPhone 13 mini باللون الوردي، والأزرق، وسماء الليل، وضوء النجوم، وPRODUCT) RED)‏‏، مع إمكانية الطلب المسبق اعتباراً من يوم الجمعة 17 سبتمبر، وتتوفر بدءاً من الجمعة 24 سبتمبر.

ومن أبرز مواصفات جهاز iPhone13 وiPhone13mini أنها مقاومة للماء والأتربه بمعيار iP68.وسيكون حساس الوجه أصغر من آيفون 12، والشاشة أكثر سطوعا بنحو 28%.

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أما سعر iPhone 13 mini فسيبدأ من 699 دولار، كما أن واجهة الآيفون 13 والميني هي درع سيراميكي، والكاميرات ثلاثية عريضة وواسعة للغاية، ويوجد بها الوضع الجديد للتصوير وهو الوضع السينمائي، كما أن العدسة 12Mp وفتحة العدسة f/1.5، ويوجد كذلك ما يسمى بميزة التثبيت البصري.

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بقلم محمد عبد السند

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