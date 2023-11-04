«آبل» تسجل عائدات أعلى من المتوقع في الربع الثالث

سجلت آبل، عملاقة التكنولوجيا الأمريكية إيرادات في الربع الثالث من العام الحالي بأعلى من توقعات المحللين في في وول ستريت، وفق ما نشره موقع إنفيستينج دوت كوم.

ووفقا للتقرير، فقد تراجعت إيرادات أبل خلال الربع الثالث بنسبة 1% على أساس سنوي، لتسجل 89.5 مليار دولار، وكان هذا أعلى من توقعات الأسواق البالغة 89.31 مليار دولار، ولكنه جاء أقل من الإيرادات التي حققتها أبل في الربع ذاته من العام الماضي، والتي سجلت 90.1 مليار دولار.

وخلال الفترة نفسها، سجلت أبل صافي أرباح بلغ 22.96 مليار دولار أو 1.46 دولار للسهم المخفف، وهو أعلى أيضا من التوقعات التي أشارت لتسجيله 1.39 دولار فقط، كما أنه أعلى من الأرباح التي حققها سهم أبل) في الربع ذاته من عام 2022، والتي بلغت 1.29 دولار للسهم المخفف.

وأوضح التقرير أن صافي مبيعات أبل في الصين قد شهد انخفاضا إلى 15 مليار دولار، ولكن الشركة تمكنت من زيادة مبيعاتها من الأجهزة والخدمات في السوق الأمريكية إلى 40 مليار دولار، حيث ارتفعت مبيعات هواتف أبل آيفون في الصين إلى 43 مليار دولار، بينما ارتفعت مبيعات أيفون بالولايات المتحدة إلى 22 مليار دولار.