«آبل» تخطر موظفيها بعدم العودة لمكاتبهم قبل يونيو 2021

أخطرت شركة آبل الأمريكية اليوم موظفيها بعدم العودة إلى مكاتبهم قبل يونيو 2021 على أقل تقدير، ضمن جهودها للحد من انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

قال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، في مكالمة جماعية مع الموظفين، وفقاً لقناة الحرة الأمريكية اليوم السبت: إنّه من غير المتوقع أن تعودوا إلى مكاتبكم قبل يونيو 2021 على الأٌقل، لا يوجد خيار بديل عن التعاون معًا، لقد تعلمنا الكثير في هذه الفترة

ومن المتوقع أنّ تعيد شركة فيسبوك موظفيها إلى عملهم الطبيعي في مكاتبها في يوليو 2021 مع توقعات بانحسار الجائحة.

بينما أخبر الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، موظفيه، أنّ معظمهم لن يعودوا إلى المكتب حتى يونيو 2021.