آبل بالمركز الأول فى مبيعات الهواتف الذكية‎

محمود جمالكشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية "IDC"، أن شركة آبل الأمريكية جاءت بالمركز الأول فى مبيعات أجهزة الهواتف الذكية، خلال الربع الأخير من العام الماضى، بحصة سوقية بلغت 19.2 %، تلتها سامسونج الكورية بـ 18.4%، وهواوى الصينية بـ 10%.واحتلت شركتى "شياومى" و"أوبو" الصينيتن، المركزي

محمود جمال

كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية “IDC”، أن شركة آبل الأمريكية جاءت بالمركز الأول فى مبيعات أجهزة الهواتف الذكية، خلال الربع الأخير من العام الماضى، بحصة سوقية بلغت 19.2 %، تلتها سامسونج الكورية بـ 18.4%، وهواوى الصينية بـ 10%.

واحتلت شركتى “شياومى” و”أوبو” الصينيتن، المركزين الرابع والخامس بحصص سوقية بلغت 7% و6.8% على التوالى.

وأشار التقرير إلى تراجع عدد وحدات أجهزة الهواتف المصنعة عالميًا، خلال العام الماضى، بنسبة بلغت 1%، لتسجل 1.473 مليار وحدة مقارنة بعام 2016.

وقال التقرير إن أسواق الدول المتقدمة، منها الصين وأمريكا شهدا أكبر انخفاض خلال الربع الأخير من 2017، نظرًا لعدم رغبة المستهلكين فى اقتناء أجهزة أعلى سعر بمواصفات فنية أكبر.