%94 ارتفاعاً فى قيمة صادرات السيارات خلال 8 أشهر

«الكاميرون» تتصدر قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية %30.4 بقيمة بلغت 24 مليون و850 ألف دولار

سجلت قيمة صادرات السيارات بمختلف أنواعها ارتفاعًا بنسبة %94 لتصل إلى 79 مليون و439 ألف و564 دولارا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 40 مليون و871 ألف و408 دولارات فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالى عدد المركبات المصدرة من مصر لمختلف الأسواق الخارجية؛ نحو 418 وحدة – موزعة كالنحو التالي-؛ 163 أتوبيساً و255 مركبة مخصصة للأغراض الخاصة.

وتضمنت قائمة الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًا 19 دولة هى «بلجيكا، وكوت ديفوار، وهونج كونج، والمملكة المتحدة، والسعودية، وايرلندا ، والكاميرون، والإمارت، وعمان، وليبيا، والصين، وتنزانيا، والسودان، وفلسطين، والنيجر، وأثيوبيا، فيتنام، وكوبا، وبنين» خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

ووفقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – الذى حصلت «المال» على نسخة منه-، تصدرت «الكاميرون» قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية %30.4 بقيمة بلغت 24 مليون و850 ألف دولار.

وجاءت «المملكة المتحدة» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %21.6 بقيمة بلغت 17 مليون و649 ألف دولار، تبعتها «هونج كونج» فى المركز الثالث بحصة %14.7 بنحو 12 مليون و38 ألف دولار.

وحلت «كوبا» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %5.6 بقيمة بلغت 4 ملايين و633 ألف دولار، تلتها «بنين» فى المركز الخامس بحصة %4.9 بإجمالى 4 ملايين و48 ألف دولار.

واحتلت «السعودية» المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية %4.5 بقيمة بلغت 3 ملايين و727 ألف دولار، تبعتها «السودان» فى المركز السابع بحصة %4.2 بنحو 3 ملايين و464 آلاف دولار.

وحصدت «الإمارات» المرتبة الثامنة بحصة استيرادية %3.8 بنحو 3 ملايين و106 ألف دولار، تبعتها «الصين» فى المركز التاسع بحصة %3 بقيمة 2 مليون و495 ألف دولار.

وظهرت «ليبيا» فى المرتبة العاشرة مسجلة حصة سوقية %2.5 بقيمة بلغت 2 مليون و61 ألف دولار، تبعتها «فيتنام» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %1.3 بإجمالى مليون و73 ألف دولار.

وحلت «عمان» فى المرتبة الثانية عشر بقائمة الدول المستوردة للمركبات المجمعة محليًا بعدما اقتنصت حصة سوقية %1.3 بإجمالى مليون و67 ألف دولار.

فيما توزعت باقى الحصص التصديرية البالغة نحو %2.2 على الدول الخارجية الأخرى وهى «كوت ديفوار، والنيجر، وفلسطين، وأثيوبيا، وايرلندا، وعمان، تنزانيا، وبلجيكا» خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

يذكر أن مصر احتلت المرتبة الـ43 عالميًا بقائمة الدول الأكثر إنتاجًا للسيارات بمختلف فئاتها بإجمالى 23.7 ألف مركبة خلال العام الماضى، وذلك وفقًا للبيانات المعلنة عن الرابطة العالمية لصناعة السيارات “OICA”.