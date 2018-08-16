%90 إشغالات الفنادق خلال عيد الأضحى

دعاء محمودبدأت المقاصد السياحية المصرية فى الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع توقعات بصعود نسب إشغالات الفنادق إلى أعلى معدلاتها لتصل لنسبة %90، نظراً لزيادة حجم الإقبال من قبل المصريين والعرب على قضاء إجازاتهم بالمقاصد السياحية المختلفة.وأكد ممثلو القطاع السياحي، أن مدن الغردقة، وشرم

دعاء محمود

بدأت المقاصد السياحية المصرية فى الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع توقعات بصعود نسب إشغالات الفنادق إلى أعلى معدلاتها لتصل لنسبة %90، نظراً لزيادة حجم الإقبال من قبل المصريين والعرب على قضاء إجازاتهم بالمقاصد السياحية المختلفة.

وأكد ممثلو القطاع السياحي، أن مدن الغردقة، وشرم الشيخ، والعين السخنة، والإسكندرية، ومرسى علم الأكثر استحوذا على نسب الحجوزات خلال أيام العيد، فى حين أن مدن القاهرة، والأقصر وأسوان، الأقل حظاً فى انتعاش الحركة السياحية الوافدة إليهم.

وقال مصدر بغرفة فنادق جنوب سيناء، إن فنادق شرم الشيخ تشهد حالياً نسب إشغالات تصل إلى %75، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى %90 خلال فترة عبد الأضحي.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أنه خلال الفترة الحالية تستقبل العديد من الفنادق حجوزات العيد، بينما رفعت بعض الفنادق شعار «كامل العدد»، موضحا أن العرب والمصريين من أكثر الجنسيات توافداً للمدينة خلال فترة العيد.

وأشار المصدر إلى أن أغلب الجنسيات الموجودة حالياً بشرم الشيخ من دول ألمانيا، وإيطاليا، وأوكرانيا وغيرهم من الجنسيات الأخري.

وعن مدينة الغردقة، أكد محمد فلا، عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، أن إشغالات فنادق الغردقة تصل حالياً إلى %70 ومن المتوقع أن ترتفع خلال فترة العيد لمعدلات جيدة نظرا لزيادة حجم الإقبال من المصريين على قضاء إجازاتهم بها، لافتاً إلى أن الأسعار متفاوتة حسب كل فندق.

وأشار فلا إلى أن هناك تحسنا فى حجم الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصرى خلال الفترة الحالية، موضحا أن هناك سائحين من جنسيات مختلفة يزورون مدينة الغردقة مثل الألمان وسائحى شرق أوروبا.

وقال طارق شلبى، نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن حجوزات العيد ترفع الإشغال فى فنادق مرسى علم لـ%90 بدلاً من %60 فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أن هناك إقبالًا من المصريين والأجانب على منطقة مرسى علم بسبب هدوئها.

وأكد شلبى أن أبرز الجنسيات التى تتوافد على المدينة فى الوقت الحالى من ألمانيا، وإيطاليا، والتشيك، وبولندا، وبلجيكيا والإنجليز، موضحاً أن هناك تحسنا طفيف فى حجم الحركة الوافدة للمدينة.

وأضاف شلبى أن الفنادق تطرح أسعارا خاصة للسائحين المصريين لقضاء إجازة العيد بمرسى علم، متابعاً أن الأسعار تتفاوت من فندق لآخر، لكن المتوسط يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه للفرد، فى الليلة الواحدة.

وقال على المانسترلى، رئيس غرفة السياحة بالإسكندرية، إن نسب الإشغالات حالياً بالإسكندرية تصل إلى %100، ومن المتوقع أن تستمر حتى عيد الأضحى بهذه النسبة، فى ظل قضاء المصريين والعرب لإجازات المصايف بالمحافظة.

وأضاف المانسترلى أن محافظة الإسكندرية تستقطب نسبة كبيرة من السائحين العرب بخلاف السياحة الأجنبية والداخلية، مرجعاً ذلك لجمال جوها وقربها من العاصمة القاهرة، إضافة إلى توافر الشقق الفندقية التى يفضلها السائح العربى لقضاء إجازاته مع أسرته فى أغلب الأحيان، وهذا ما يشجعهم على زيارة الإسكندرية والإقامة بها.

وأكد مدير عام إحدى الفنادق بالقاهرة، أن فنادق العاصمة لن تشهد زيادة كبرى فى معدل الإشغال خلال فترة العيد، نظراً لتفضيل المصريين والعرب اللجوء إلى المناطق الشاطئية، لا سيما فى العين السخنة، لقربها من القاهرة.

ولفت إلى أن الحفلات التى تنظمها بعض الفنادق تسهم فى إنعاشها لكن ليست بنسب كبيرة، خاصة أن هناك حفلات تقام فى مدن أخرى مثل الساحل الشمالى.

وعلى صعيد مدن السياحة الثقافية، أكد ثروت عجمى، المستشار السياحى لغرفة الشركات بالصعيد، أن نسب الإشغال ضعيفة فى مدن الأقصر وأسوان، ولا تتعدى الـ %7 فى الوقت الراهن، لافتاً إلى أن فنادق الأقصر وأسوان لن تشهد زيادة فى نسب الإشغال خلال العيد.

الجدير بالذكر، أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر سجلت خلال النصف الأول من عام 2018 توافد نحو 5 ملايين سائح، بارتفاع %42 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، التى شهدت إقبال 3.6 مليون سائح.

وبلغت الليالى السياحية التى قضاها السائحون فى مصر نحو 50 مليون ليلة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة %59 عن نفس الفترة من عام 2017 والتى سجلت 32 مليون ليلة.



دعاء محمود