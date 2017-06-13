%84 من المستثمرين: الأسهم الأمريكية أعلى من قيمتها الفعلية

خالد بدر الدينيرى معظم المستثمرين أن مستوى أسهم الشركات فى البورصات الأمريكية والعالمية ارتفعت بأكثر من قيمتها الحقيقية، وفقا لمسح أجراه بنك اوف أمريكا ميريل لينش، الشهر الجاري، بين 210 من مدراء صناديق الاستثمارات الذين يشرفون على أصول بقيمة 596 مليار دولار. وأوضح 84 % من المستثمرين الذين

خالد بدر الدين

يرى معظم المستثمرين أن مستوى أسهم الشركات فى البورصات الأمريكية والعالمية ارتفعت بأكثر من قيمتها الحقيقية، وفقا لمسح أجراه بنك اوف أمريكا ميريل لينش، الشهر الجاري، بين 210 من مدراء صناديق الاستثمارات الذين يشرفون على أصول بقيمة 596 مليار دولار.

وأوضح 84 % من المستثمرين الذين جرى استطلاع آراؤهم، أن السوق الأمريكية تفوقت فى يونيو الجارى على جميع الأسواق الأخرى فى ارتفاع قيمة الأسهم عن قيمتها الفعلية والتى سجلت أعلى مستوى فى تاريخها بالمقارنة مع 18 % من المستثمرين عن الأسهم الأوروبية و48 % لأسهم الأسواق الناشئة التى زادت عن قيمتها الحقيقية.

ويرى 44 % من المستثمرين الذين شملهم المسح إن قيم الأسهم تجاوزت قيمتها الحقيقية خلال شهر يونيو الجارى بالمقارنة مع 37 % فى مايو الماضى.

وأكد 75 % من المستثمرين إن أسهم شركات الانترنت باتت باهظة الثمن ( 57 %) أو اقتربت من أسعار الفقاعة ( 18 % ) كما أن أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة على مؤشر ناسداك احتلت فى يونيو المراكز الأولى للشهر الثانى على التوالى من حيث أكثر الأسهم تداولا وارتفاعا من 26 % فى مايو الماضى.

ارتفع متوسط ارصيد النقدى من 4.9 % فى مايو إلى 5 % هذا الشهر ومازال أعلى من متوسطه خلال 10 سنوات والذى بلغ 4.5 % بينما توقع 39 % من المستثمرين هذا الشهر حدوث نمو سريع انخفاضا من 62 % فى يناير الماضى .

وتوقع 60 % من المستثمرين هذا الشهر هبوط التضخم بالمقارنة مع 75 % من شهرين بينما قال 75 % منهم إن السياسة النقدية العالمية تحفيزية أكثر من اللازم ليسجلوا أعلى مستوى منذ أكثر من 6 سنوات.

وأعرب 7 % فقط من من المستثمرين الذين شملهم المسح عن أن قيمة الدولار خلال الشهر الجارى أعلى من سعره الحقيقى بالمقارنة مع 23 % فى مايو لتهبط إلى أدنى مستوى منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية.

