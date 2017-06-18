%80 عجزًا فى أسطول النقل السياحى

شكاوى من الإجبار على شراء المنتج المحلى.. وتشكيل لجنة مصغرة بمشاركة 16 شركة مهند فليفل: الاعتماد على الرحلات الداخلية والحج والعمرة غير كافٍ وجيه رزق: الشركات توقفت عن شراء عربات جديدة منذ 2011دعاء محمودقال مهند فليفل، رئيس مجلس إدارة شركة تسنيم للنقل السياحى، إن قطاع النقل السياحى من أكثر القطا

شكاوى من الإجبار على شراء المنتج المحلى.. وتشكيل لجنة مصغرة بمشاركة 16 شركة

مهند فليفل: الاعتماد على الرحلات الداخلية والحج والعمرة غير كافٍ

وجيه رزق: الشركات توقفت عن شراء عربات جديدة منذ 2011

دعاء محمود

قال مهند فليفل، رئيس مجلس إدارة شركة تسنيم للنقل السياحى، إن قطاع النقل السياحى من أكثر القطاعات تضرراً منذ أحداث ثورة 25 يناير، وتتفاقم خسائره بشكل ملحوظ، منوهاً عن عزوف البنوك منذ 2011 على تمويل القطاع، للقيام بعمليات تجديد الأسطول.

وأضاف فليفل لـ«المال»، أن الأزمة الرئيسية التى تواجه شركات النقل حالياً ضرورة تجديد الأسطول كل 5 أعوام، رغم انخفاض إيرادات القطاع.

ولفت إلى أن الشركات تعتمد بشكل رئيسى على السياحة الخارجية، أما الداخلية، ورحلات الحج والعمرة، فهى مرتبطة بالإجازات والمواسم، ولا يمكن الاعتماد عليها، لافتًا إلى أنه حال عادت الحركة السياحية لمعدلات عام 2010 ستكشف عن %80 عجزاً فى حجم أسطول النقل السياحى، بسبب التكهين وعدم التجديد.

وتابع أن استمرار التراجع فى ضخ استثمارات بالقطاع منذ عام 2011، وحتى الآن يعود إلى صدور عدة قرارات متخبطة، من وزارة السياحة، ما أجبر العديد من أصحاب الشركات على تكهين عرباتهم، وإخراجها من السوق.

وطالب فليفل من شركات الإيجار التمويلى، العودة إلى نشاطها فى تمويل ومساندة أصحاب شركات النقل السياحى، حتى يستطيعوا تجديد وشراء أتوبيسات جديدة، موضحاً أن تمويل هذه الشركات، يختلف عن البنوك، من الفوائد التى تكون ميسرة بنسب لا تزيد عن %6.

من جانبه، قال وجيه رزق، رئيس شركة إيسترا باص للنقل السياحى، إن القطاع سيصبح قنبلة موقوتة، حال عادت الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية، موضحاً أنه منذ 2011، والشركات متوقفة عن شراء عربات جديدة.

وأضاف رزق أن سعر الأتوبيس السياحى تصنيع محلى، يصل إلى 3.5 مليون جنيه، ونظراً لارتفاع أسعار الأتوبيسات، وانخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر، أحجم أصحاب الشركات عن الشراء، مشدداً على عدم وجود عربات صالحة للعمل فى نقل السائحين.

وتابع أن أصحاب شركات النقل السياحى لجئوا إلى تشغيل الأتوبيسات فى خطوط النقل، ما أدى إلى إتلافها، لتصبح لا تصلح حتى للرحلات الداخلية.

وانتقد رزق عدم تمويل البنوك لشركات النقل السياحى، مطالباً وزارة المالية بالسماح لهم باستيراد العربات من الخارج، موديلات 2014 و2015، متابعاً أن الوزارة تجبر الشركات على شراء المحلى لتشجيعه، مؤكداً أن المحلى مرتفع ثمنه، وجودته أقل من المستورد.

وطالب رزق مصلحة الضرائب، ممثلة فى وزارة المالية، بمنح الشركات بعض الإعفاءات على استيراد العربات من الخارج، لا سيما بعد التعويم، الذى تسبب فى زيادة أسعار العربات، والرسوم وقطع غيار السيارات للضعف.

يذكر أنه منذ صدور قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه، أمام الدولار، شهدت أسعار جميع السلع والخدمات زيادات غير مسبوقة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم فوق حاجز الـ%30، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود.

ونوه رزق عن تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة أزمات القطاع، ومحاولة وضع حلول فعلية للنهوض به، بعيداً عن وزارة السياحة، متابعاً أن الشركات المشاركة فى اللجنة 16 شركة.

وفى سياق متصل، قال عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إنه على مدار الـ6 أعوام الماضية خسر أسطول النقل السياحى حوالى %50 من طاقته، نتيجة لانحسار الحركة السياحية وبيع الأتوبيسات.

وتابع عبد اللطيف أنه بعد أن كانت أتوبيسات السياحة حوالى 4500 أتوبيس، لا يتعدى الرقم حالياً 2500 أتوبيس سياحى.