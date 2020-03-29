%80 تراجعا فى حجم أعمال «هاى جيت» للنقل البرى والبحرى

تراجع حجم أعمال شركة هاى جيت للنقل البرى والبحرى بنسبة %80 نتيجة لانتشار فيروس كورونا، وهناك توقعات بمواصل الهبوط.



وقال عوض عبد السميع رئيس الشركة لـ»المال»، إن قطاع النقل والسياحة تأثرا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ولا أحد يتوقع السيناريوهات المقبلة، لافتا إلى أن الشركة تركز على آليات للحفاظ على العمالة، رافضا الحديث عن صفقة استحواذ «مواصلات مصر» على أصول شركته فى الوقت الحالى.



وأعلنت شركة مواصلات مصر منذ أيام أنها فى مرحلة الفحص النافى للجهالة للاستحواذ على «هاى جيت» ضمن خطتها للتوسع فى المحافظات وضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه بالسوق المحلية.



يذكر أن «هاى جيت» تعمل فى مجال النقل البرى والبحرى، وتأسست عام 2004 بترخيص من وزارة النقل، وفقًا لموقعها الإلكترونى، ولديها 3 فروع فى القاهرة، وشرم الشيخ، والغردقة.



وتخدم الشركة 14 مدينة، كما تمتلك 60 أتوبيسًا بسعة تتراوح بين 49 إلى 52 مقعدًا، من موديلات مرسيدس وفولفو ورينو وهيونداى وتيمسا.

