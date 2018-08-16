%80 ارتفاعاً فى أسعار سجادة الصلاة

الصناعات النسيجية: غالبية المصانع متوقفة القليوبى: المستورد غير مطابق للمواصفات والتهريب سبب انخفاضهمحمد مجدى وأحمد اللاهونىشهدت أسعار سجاجيد الصلاة خلال الفترة الحالية ارتفاعًا بنحو %80 فى الباكتة الواحدة -تحتوى على 30 سجادة- إذ بلغت 900 جنيه بدلًا من 500؛ ما أدى إلى تراجع المبيعات بنحو %60، حس

الصناعات النسيجية: غالبية المصانع متوقفة

القليوبى: المستورد غير مطابق للمواصفات والتهريب سبب انخفاضه

محمد مجدى وأحمد اللاهونى

شهدت أسعار سجاجيد الصلاة خلال الفترة الحالية ارتفاعًا بنحو %80 فى الباكتة الواحدة -تحتوى على 30 سجادة- إذ بلغت 900 جنيه بدلًا من 500؛ ما أدى إلى تراجع المبيعات بنحو %60، حسب جولة قامت بها «المال« بمنطقة الموسكى.

وأكد يوسف عطالله، أحد التجار فى منطقة الموسكى، أن أسعار البيع للمستهلكين تبدأ من 900 جنيه إلى 2300 جنيه فى العلبة الواحدة، وذلك حسب النوع والحجم، قائلاً: المستهلك لا يفضل السجادة الصيني؛ إذ إن الجودة أقل، وتُستهلك بسرعة، بالإضافة إلى أن سعر الصينى يزيد عن التركى بنحو 20 جنيهًا.

وقال محمد عيد، تاجر تجزئة فى الموسكى، إن جميع المنتجات المطروحة فى الأسواق مستوردة من تركيا، والتى شهدت ارتفاعًا بداية العام الحالى، إذ وصل إلى 150 جنيهًا، لتسجل 230 جنيهًا فى الكرتونة الواحدة، وتحتوى على 30 سجادة صلاة.

وأضاف عيد، أن أسعار البيع للمستهلكين كانت العام الماضى تتراوح ما بين 15 و21 جنيهًا فى السجادة الواحدة، وتباع حاليًّا ما بين 30 و80 جنيهًا، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة أدت إلى تراجع فى الإقبال على الشراء بنسبة تصل إلى %60.

وقال عطاالله إن سعر السجادة الواحدة يتراوح حاليًّا من 14 إلى 17 جنيهًا، بينما كان السعر بداية العام الحالى ما بين 10 و15 جنيهًا لأعلى سعر.

وقال عبدالغنى الأباصيري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الشركات المحلية توقفت عن إنتاج سجادة الصلاة باستثناء مصنعين فقط، وذلك بسبب عدم القدرة على المنافسة أمام أسعار المنتجات المستوردة من الصين وتركيا.

وأضاف الأباصيرى أن المستهلك المصرى يفضل دائمًا شراء السجادة المستوردة لرخص سعرها مقارنة بالمنتجة محليًّا؛ ما قلل السحب على المصرى، وأجبر المصانع على وقف إنتاجها.

وأشار إلى أن السوق المحلية تستهلك سنويًّا نحو مليون سجادة، لذلك لابد من الاهتمام بهذا النوع من الصناعة، وتشجيع الصناع المحليين على إنتاجه.

وأوضح حمادة القليوبى، عضو غرفة الصناعات النسيجية، أن رخص سعر السجادة المستوردة يعود إلى سببين؛ أولهما أنها منتجة من ألياف صناعية قد تكون غير مطابقة للمواصفات، والثانى أنها تدخل بطرق غير شرعية عن طريق التهريب من الموانئ.

وطالب عضو غرفة الصناعات النسيجية الدولة بضرورة تشديد الرقابة على الموانئ؛ لمنع تهريب تلك المنتجات التى تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.