%60 نموًا بمبيعات المحمول وإكسسواراتها فى العيد

■ هواتف الآندرويد تستحوذ على %80.. و%20 لآيفون المال-خاص رجح عدد من تجار المحمول فى القاهرة الكبرى والإسكندرية نمو مبيعات سوق الهواتف والحاسبات اللوحية واكسسواراتها خلال إجازة العيد بنسبة نمو %60. وأرجع طارق عيد، مدير قطاع الإسكندرية بشركة Mtouch للهواتف، السبب وراء ذلك إلى طرح أغلب الشركات خلا

■ هواتف الآندرويد تستحوذ على %80.. و%20 لآيفون





المال-خاص

رجح عدد من تجار المحمول فى القاهرة الكبرى والإسكندرية نمو مبيعات سوق الهواتف والحاسبات اللوحية واكسسواراتها خلال إجازة العيد بنسبة نمو %60.

وأرجع طارق عيد، مدير قطاع الإسكندرية بشركة Mtouch للهواتف، السبب وراء ذلك إلى طرح أغلب الشركات خلال الفترة الماضية موديلات بأسعار مخفضة تتناسب مع دخول الشباب، وهم الفئات الذين يمتلكون قدرة شرائية خلال مواسم الإجازات والعطلات الرسمية.

وتوقع عيد استمرار نمو مبيعات المحمول حتى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أكثر الشرائح السعرية مبيعًا فى السوق المحلية الأقل من 4 آلاف جنيه.

وأشار إلى طرح هواتف zte الصينية بخصومات تتراوح بين 200 و300 جنيه، الأمر الذى يخلق فرصة جيدة للراغب فى شراء هاتف بمواصفات فنية جيدة وبسعر معقول وبضمان من شركة راية للتجارة والتوزيع، بالإضافة إلى موديلات شاومى وهونر وتكنوموبايل الصينية.

وأكد حسام محمد، صاحب محل العمدة فون بشارع الطوابق بمنطقة فيصل، أن السوق تشهد منافسة قوية بين جميع الموديلات وبالأخص الصينية؛ نظرًا للسعر التنافسى مقارنة بالماركات الأخرى.

وأضاف محمد أن من أكثر الموديلات مبيعًا أجهزة انفينيكس، وتكنوموبايل، وشياومى الصينية.

ولفت هشام أحمد، مدير سنترال الأندلس بمنطقة الوراق، إلى أن الهواتف التى تعمل بنظام التشغيل “آندرويد” تستحوذ على %80 من مبيعات المحمول مقارنة بـ%20 بنظام «ios» مثل هواتف الآيفون.

وأوضح أن بعض الماركات شهدت تراجعًا فى معدل الطلب عليها أبرزها HTC و SONY، فى حين حلت مكانها بعض الهواتف ذات القيمة السعرية الأقل ومنها Infinix و«Lava»، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة حرق الأسعار لدى بعض التجار لتحقيق معدلات السحب المرتبطين بها مع الوكلاء.

ورأى عادل محمد، صاحب محل الزهور بمنطقة وسط البلد، أن سوق المحمول والاكسسوارات يشهد حالة من الهدوء رغم أن بداية موسم المبيعات تكون من شهر أبريل وحتى أغسطس؛ ما دفع بعض الشركات لإطلاق عروض ترويجية، أو خفض الأسعار، وتقديم خصومات للتجار متوقعًا ارتفاع المبيعات عقب ظهور نتائج الثانوية العامة.

ويعمل فى السوق المصرية نحو 26 علامة تجارية بقطاع المحمول، وبحسب مؤسسة الأبحاث التسويقية «gfk»، فإن مبيعات سوق المحمول فى مصر تقدر بحوالى 18 مليون جهاز سنويًّا، بقيمة تتراوح بين 30 – 35 مليار جنيه، تستحوذ سامسونج الكورية على %43 منها، تليها هواوى الصينية %23، فيما تتوزع النسبة الأخرى على باقى الشركات.