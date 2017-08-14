%60 تراجعاً فى أعمال أفق خلال 3 أشهر

❐ عصام الكلزة: تعاقدنا على ميكنة أوقاف الراجحى فى السودان المال ـ خاص كشف عصام الكلزة، رئيس شركة أفق المتحدة للحلول التكنولوجية، عن تراجع حجم أعمال الشركة خلال الربع الثانى، من العام الحالى، بنسبة بلغت 60 %، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. وأرجع الكلزة فى تصريح لـ«المال»، السبب و

❐ عصام الكلزة: تعاقدنا على ميكنة أوقاف الراجحى فى السودان

المال ـ خاص

كشف عصام الكلزة، رئيس شركة أفق المتحدة للحلول التكنولوجية، عن تراجع حجم أعمال الشركة خلال الربع الثانى، من العام الحالى، بنسبة بلغت 60 %، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

وأرجع الكلزة فى تصريح لـ«المال»، السبب وراء التراجع إلى ضعف الميزانيات المخصصة من الشركات، لتحديث البنية التحتية، وميكنة الخدمات، لصعوبة الأوضاع الاقتصادية، بعد تعويم الجنيه، ومنها زيادة معدلات التضخم، وبالتالى ترشيد النفقات خوفًا من حدوث أزمات.

ولفت إلى أن الشركة تعاقدت على توريد حلول «ERP» إلى مجموعة أوقاف الراجحى السعودية، لإدارة أصولها المالية، وغير المالية فى السودان، باستثمارات 75 ألف دولار.

وقال إن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 6 أشهر، بتكلفة 75 ألف دولار، موضحا أن الراجحى تعمل فى مجال تصنيع التمور.

يذكر أن أفق المتحدة تأسست عام 1997، وتمتلك محفظة حلول فى 3 قطاعات، هى الزراعة، والإنشاءات، والاستشارات، والأدوية.

واضطرت الشركة مؤخرا إلى رفع مرتبات موظفيها بنسبة %5 إلى %10، كحل سريع للحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة، وامتصاص الموجة التضخمية العنيفة التى تشهدتها البلاد، لا سيما مع تزايد هجرة العمالة المصرية إلى دول أوروبا.