%60 انخفاضاً فى معروض حديد التسليح.. وتوقعات بانفلات الأسعار

يسجل 10600 جنيه فى المتوسط❐ خالد الدجوى: الشركات توقفت عن التسليم لتمرير زيادات جديدة.. والطن مرشح لتسجيل 12 ألفاً ❐ محمد حنفى: سعر الفائدة.. وغلاء الخامات.. والركود.. عوامل تدفع المصانع لخفض الإنتاجعمر سالميشهد سوق الحديد نقصا فى المعروض بنسبة تصل لنحو %60، على خلفية قيام بعض الشركات بوقف الت

يسجل 10600 جنيه فى المتوسط

❐ خالد الدجوى: الشركات توقفت عن التسليم لتمرير زيادات جديدة.. والطن مرشح لتسجيل 12 ألفاً

❐ محمد حنفى: سعر الفائدة.. وغلاء الخامات.. والركود.. عوامل تدفع المصانع لخفض الإنتاج



عمر سالم

يشهد سوق الحديد نقصا فى المعروض بنسبة تصل لنحو %60، على خلفية قيام بعض الشركات بوقف التسليم للتجار، حتى نهاية الشهر الحالى.

وأعلنت جميع شركات الحديد عن زيادة فى أسعارها بمتوسط 300 إلى 375 جنيها، ليصل متوسط سعر الطن بداية الأسبوع الماضى، والأسبوع الجارى 10600 جنيه، بدلاً من 10250 جنيها، وكانت شركة حديد عز، أخر الشركات التى أعلنت أول أمس عن زيادة أسعارها.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد والصلب، إن جميع شركات الحديد لم تلتزم بتسليماتها مؤخرا، مشيرا إلى أن السوق يشهد أزمات كبيرة، وبعض التجار تعرضوا لخسائر ضخمة، وتوقفوا عن العمل تماماً، نتيجة لعدم وجود السلعة، وانتظارهم مدة طويلة حتى يتسلموا الكميات الجديدة.

وأوضح لـ«المـال»، أن بعض المصانع تسعى لخفض المعروض عن طريق تخفيض الإنتاج، لتمرير زيادات جديدة فى الأسعار، على خلفية الارتفاع المستمر فى أسعار الخام عالمياً، وهو ما ينذر بتخطى سعر الطن حاجز 12 ألف جنيه، خلال الفترة القليلة القادمة.

وقال محمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن سوق الحديد تشهد حالة من الارتباك، بسبب التقلبات العالمية فى أسعار الخردة والبيليت، موضحا أن سعر طن البيليت وصل إلى 450 دولارا، وبالتالى يقترب من سعر طن الحديد عالميا، الذى يسجل نحو 490 دولارا.

وأشار فى تصريحاته لـ«المـال»، إلى أن العديد من المصانع على مستوى العالم، توقفت نتيجة تعثرها عاليما، كما أن ارتفاع سعر البيليت يجعل الإنتاج غير اقتصادى، حيث يرفع التكلفة بشكل كبير.

وأكد أن هناك تراجعا كبيرا فى الطاقة الانتاجية للمصانع، وفى حال استمر الوضع على ما هو عليه فستصل الطاقة الانتاجية لصفر.

وأشار إلى أن قطاع البناء والتشييد يشهد ركودا، بسبب جذب القطاع المصرفى لرؤوس الأموال، عقب إعلان الحكومة عن زيادة سعر الفائدة، خلال الأسبوع الماضى.

وقال مصدر مسئول بإحدى الشركات رفض ذكر اسمه، أن الشركات تعانى حالياً من ركود كبير فى المبيعات لدرجة تصل لنحو %25، مشيرا إلى أن تراجع الطاقة الانتاجية، يأتى لعدم قدرة المصانع على تحمل المزيد من الخسائر. وأضاف أن الصناعة تعانى من أزمات، أبرزها التمويل، ونقص الخامات.