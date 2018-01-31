%40 هبوطاً فى الأتوبيسات.. وMCV تنجو من فخ الركود

أحمد عوضواصلت مبيعات اﻷتوبيسات تراجعها العنيف بنهاية 2017 - لتهوى بنسبة %40.5 مسجلة بيع 12 ألفا و645 وحدة، مقابل 21 ألفًا و283 أتوبيسا خلال الفترة نفسها من 2016.ووفقا لتقرير «أميك»؛ انخفضت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا بنسبة %54.4 لتصل إلى 6 آلاف وحدة، مقارنة بـ 13.2 ألف، كما هوت

أحمد عوض

واصلت مبيعات اﻷتوبيسات تراجعها العنيف بنهاية 2017 – لتهوى بنسبة %40.5 مسجلة بيع 12 ألفا و645 وحدة، مقابل 21 ألفًا و283 أتوبيسا خلال الفترة نفسها من 2016.

ووفقا لتقرير «أميك»؛ انخفضت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا بنسبة %54.4 لتصل إلى 6 آلاف وحدة، مقارنة بـ 13.2 ألف، كما هوت مبيعات اﻷتوبيسات المستوردة بنسبة %17.9 لتسجل بيع 6.6 آلاف مقابل 8 آلاف.

وعلى صعيد أداء العلامات التجارية للأتوبيسات – حافظت سوزوكى على صدارتها، رغم تراجع مبيعاتها بنسبة %55 خلال العام الماضى، لتسجل بيع 2.9 ألف وحدة، لتستحوذ على حصة سوقية قدرها %23، كما أقتنصت «تويوتا» المرتبة الثانية بعد تمكنها من بيع 2.3 ألف أتوبيس بحصة %18.9.

وحافظت كينج لونج على المرتبة الثالثة بقائمة مبيعات اﻷتوبيسات، مسجلة بيع ألفى وحدة بحصة سوقية %16.3، فيما تراجعت شيفروليه للمرتبة الرابعة بعد تراجع مبيعاتها بنسبة %62 لتصل إلى 1.8 ألف أتوبيس مقابل 4.7 ألف لتسجل حصة سوقية %14.4.

وقفزت مبيعات أتوبيسات مرسيدس MCV للمرتبة الخامسة بعد تمكنها من بيع 1.1 ألف أتوبيس بحصة سوقية %9.3، لتعتبر الناجى الوحيد من فخ تراجع المبيعات، وجاءت بريليانس فى المرتبة السادسة مسجلة بيع 686 وحدة بحصة %5.4، وتبعتها «بايك» ببيع 612 أتوبيسا بحصة سوقية %4.8.

وحلت ميتسوبيشى فى المرتبة الثامنة بعد تمكنها من بيع 436 وحدة بحصة %3.4، تليها «كاري» مسجلة بيع 319 أتوبيسا بحصة سوقية %2.5، وتبعتها «فولفو» بواقع 149 وحدة بحصة %102.

وسجلت مبيعات هيونداى نحو 76 أتوبيسا بحصة %0.6، فيما بلغت مبيعات ايفكو نحو 3 وحدات فقط.

وأرجع عمرو نصار، المدير التنفيذى لشركة MCV، الهبوط العنيف لمبيعات اﻷتوبيسات، إلى انخفاض حجم الطلب على شرائح أتوبيسات الميكروباصات بالإضافة إلى قلة طرح المناقصات من القطاع الخاص والحكومى، موضحًا أن طوق نجاة القطاع يتمثل فى عودة القطاع السياحى لمعدلاته السابقة.

وأضاف أن خطط MCV تعتمد حاليًا على تصدير منتجاتها للخارج فى ظل انخفاض مبيعات السوق المحلية، مؤكدا أن الشركة تسعى للوصول إلى المعدلات الإنتاجية السابقة التى تبلغ 10 آلاف أتوبيس سنويا.

وبرر نصار نمو مبيعات MCV خلال 2017؛ بارتفاع الطلب على شرائح «المينى باص» من قبل الشركات والمدارس وبعض من الجهات الحكومية، متوقعًا أن تسير معدلات مبيعات القطاع عند تلك المستويات فى ظل استمرار الوضع القائم.