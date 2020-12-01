%40 نموًا فى «الأتوبيسات» فى السوق المصرية

سجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها نموًا بنسبة 40 %، لتصل إلى 21 ألف و853 مركبة فى السوق المحلية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 15 ألف و594 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، قفزت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة %28.5 لتسجل 12 ألف و871 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بـ10 آلاف و19 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

كما ارتفعت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بمختلف فئاتها، بنسبة %61.1 إلى 8 آلاف و982 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى، مقابل 5575 وحدة فى نفس الفترة من العام السابق.

«شيفروليه» تتصدر مبيعات الأتوبيسات

تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» مبيعات قطاع «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها فى مصر، بحصة سوقية %23.6 مسجلة بيع 5 آلاف و100 وحدة، من إجمالى المبيعات التى بلغت 21 ألف و853 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

جاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع الأتوبيسات، مسجلة حصة سوقية %20.7 بإجمالى بيع 4 آلاف و516 مركبة، أعقبتها «كينج لونج» فى المركز الثالث بحصة بلغت %18.9 بإجمالى بيع 4129 أتوبيس.

حلت «جولدن دراجون» فى المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية قدرها %13.7 مسجلة بيع 2985 وحدة، تلتها «سوزوكي» فى المركز الخامس بحصة بلغت %11.8 بإجمالى بيع 2574 مركبة.

وتمركزت «بريليانس الصينية» فى المرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية %2 بإجمالى بيع 432 مركبة، أعقبتها «مرسيدس MCV» فى المركز السابع بحصة بلغت %1.9 مسجلة بيع 425 مركبة.

حافظت «فيكتوري» على تمركزها فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الأتوبيسات» مستحوذة على حصة سوقية %1.6 مسجلة 341 مركبة، أعقبتها «شينراى» فى المركز التاسع بحصة بلغت %1.5 بنحو 318 وحدة.

فى حين، تراجعت «ميتسوبيشى» للمرتبة العاشرة مسجلة حصة سوقية %1.3 بإجمالى بيع 292 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

واقتنصت العلامة الصينية «فهد» المرتبة الحادية بحصة سوقية %1 بعد تمكنها من تسويق 52 أتوبيس خلال تلك الفترة، تعقبها «فوتون» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %0.9 مسجلة بيع 200 مركبة.

وظهرت «هيونداى الكورية» فى المرتبة الثالثة عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع الأتوبيسات مستحوذة على حصة سوقية %0.6 مسجلة بيع 125 أتوبيس خلال تلك الفترة.

وحلت «فورد» فى المرتبة الرابعة عشر بحصة سوقية %0.2 مسجلة بيع 52 أتوبيس خلال الفترة المذكورة.

وسجلت إجمالى مبيعات العلامات التجارية الأخرى نحو 81 أتوبيس خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

«شيفروليه» تهيمن على مبيعات «المينى فان»

هيمنت العلامة التجارية “شيفروليه” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات سيارات المينى فان سعة (7 مقاعد) بنسبة 51 %، مسجلة بيع 3419 مركبة، من اجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 6 آلاف و718 وحدة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وجاءت «سوزوكى» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المنتمية لشريحة «المينى فان» مستحوذة على حصة سوقية %38 مسجلة بيع 2574 وحدة خلال تلك الفترة.

وصعدت «شينراى» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %5 بعد تمكنها من بيع 318 مركبة، تلتها «فيكتورى» فى المركز الرابع بحصة %4 بواقع 258 مركبة.

وحلت «بريليانس- جنباى» المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات «المينى فان» بحصة سوقية %1 بعد أن حققت بيع 59 مركبة، تعقبها “فوتون” فى المركز السادس بحصة بلغت %0.9 مسجلة بيع 51 مركبة.

بحسب «أميك»، سجلت إجمالى مبيعات العلامات التجارية الأخرى نحو 39 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

«كينج لونج» تقتنص %42 من مبيعات «الميكروباص»

اقتنصت العلامة الصينية “كينج لونج” النصيب الأكبر من مبيعات «الميكروباص» بنسبة %42 مسجلة بيع 4 آلاف و129 وحدة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 9 آلاف و793 وحدة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وحلت «جولدن دراجون» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الميكروباص» مسجلة حصة سوقية %30 بإجمالى بيع 2985 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلت “تويوتا” فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %14 بعد تمكنها من بيع 1355 وحدة، تلتها «شيفروليه» فى المركز الرابع بحصة بلغت %4 مسجلة بيع 445 مركبة.

وتمركزت «بريليانس- جنبى» فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الميكروباص» بحصة سوقية %4 بواقع 373 وحدة خلال الفترة المذكورة.

حصدت العلامة التجارية «فهد» المرتبة السادسة بحصة سوقية %2.2 مسجلة بيع 219 مركبة، أعقبتها «فوتون» فى المركز السابع بحصة بلغت %2 باقع 146 وحدة.

وظهرت العلمامة الصينية «فيكتورى» فى المرتبة الثامنة مسجلة حصة سوقية %1 بعد تمكنها من تسويق 83 وحدة، أعقبتها «فورد» فى المركز التاسع بواقع 52 ميكروباص، ثم «نيسان» فى المركز الأخير بنحو 3 وحدات.