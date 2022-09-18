%40 نصيب «الغرابلي» في مشروع «صواري» العقاري

علمت «المال» من مصادر مُطلعة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين إحدى جهات الدولة، وشركة الغرابلى للأعمال الهندسية المُتكاملة، لتنمية قطعة الأرض رقم «40» (مشروع «صوارى» بالإسكندرية) بنظام المشاركة بنسبة %60 لصالح الدولة «حصة عينية» و%40 للشركة، والذى يُعَد أحد أكبر المشروعات العقارية بالثغر.

وقالت مصادر إن شركة الغرابلى حصلت على قطعة الأرض رقم «40» لإقامة مشروع أنشطة مختلفة تضم «سكنى، تجارى، إدارى، ترفيهى، فندقى» على مساحة تبلغ 13.83 فدان بما يعادل 58106 متر مربع، وجاءت تلك الخطوة عقب إصدار قرار من وزارة الإسكان منذ أيام باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض لصالح الشركة بنظام المشاركة.

ووفقًا للقرارالوزارى، تلتزم شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المُتكاملة بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لمراحل تنفيذ المشروع، مُعتمد من الهيئة وتسليم الحصة العينية لها خلال 36 شهرًا من تاريخ اعتماد الرسومات الهندسية، واستلام الموقع خاليًا من الإشغالات والعوائق.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى جهات الدولة، وعدد من المستثمرين لتنمية أرض التجمع العمرانى «صوارى» بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، بإجمالى 46 قطعة أرض، على مساحة إجمالية 417.63 فدان عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضى – التى حصلت الغرابلى على قطعة منها – مشروعات بأنشطة «عمرانية متكاملة، إدارية، وتجارية، وترفيهية، ونوادٍ» ويقدر إجمالى استثمارات مشروعات الشراكة بنحو 30 مليار جنيه.

وتتولى شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من «مياه، صرف صحى، رى، كهرباء، تليفونات وغاز» طبقا للرسومات المعتمدة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، كما تتولى أيضا تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى، وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية، وتمهيد الطرق الداخلية طبقا للمواصفات المعتمدة وربطها بالطرق الرئيسية.