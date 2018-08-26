%40 زيادة مستهدفة فى إنتاج «نيسان»

وكالات:تعتزم شركة نيسان موتور اليابانية، استثمار 900 مليون دولار، لزيادة إنتاج السيارات فى الصين، بأكثر من %40، عام 2021، ضمن إستراتيجية إنفاق 60 مليار يوان (8.73 مليار دولار)، لتصبح من أكبر 3 شركات عالمية.ذكرت وكالة رويترز، أن شركة نيسان وشريكتها دونجفينج جروب الصينية، يخططان لاستثمار 900 مليون

وكالات:

تعتزم شركة نيسان موتور اليابانية، استثمار 900 مليون دولار، لزيادة إنتاج السيارات فى الصين، بأكثر من %40، عام 2021، ضمن إستراتيجية إنفاق 60 مليار يوان (8.73 مليار دولار)، لتصبح من أكبر 3 شركات عالمية.

ذكرت وكالة رويترز، أن شركة نيسان وشريكتها دونجفينج جروب الصينية، يخططان لاستثمار 900 مليون دولار للتوسع فى الطاقة الإنتاجية فى السوق الصينية، خلال الأعوام القليلة المقبلة، لتتجاوز 2.1 مليون سيارة وتعزيز مبيعاتها هناك.

تحاول شركة نيسان المتحالفة مع شركة رينو الفرنسية، منافسة الشركات العالمية فى السوق الصينية، التى تهيمن عليها حتى الآن شركة جنرال موتورز؛ أكبر منتجة للسيارات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة فولكس فاجن الألمانية، أكبر شركة سيارات فى أوروبا، وبلغت مبيعات كل منهما أكثر من 4 ملايين وحدة خلال العام الماضى.

تقل مبيعات نيسان، وتويوتا، وهوندا، وفورد، كثيرا عن مبيعات جنرال موتورز وفولكس فاجن، وتبيع أقل من مليون وحدة سنويا.

تستهدف شركة نيسان زيادة مبيعاتها إلى أكثر من 2.6 مليون سيارة، بحلول 2022، بعد أن باعت العام الماضى 1.5 مليون وحدة، من خلال تنفيذ خطة خماسية لزيادة حصتها السوقية فى الصين، بالتركيز على الموديلات الكهربائية، وطرازات فينوشيا المحلية، التى تحمل علامة نيسان فى الصين، مع زيادة مبيعات الشاحنات والسيارات التجارية الخفيفة.

تخطط شركة نيسان وشريكتها دونج فينج، لاستخدام مصنعى التجميع الحاليين لإنتاج سيارات الركوب، وبناء مصنع ثالث فى ووهان، التى يوجد فيها مقر مجموعة دونج فينج المملوكة لحكومة بكين، لإنتاج 300 ألف من السيارات الكهربائية، مع سيارات تقليدية كل عام، لكن ذلك بعد موافقة السلطات التنظيمة فى حكومة بكين.

من ناحية أخرى تسعى شركة تويوتا أيضا لزيادة طاقتها الإنتاجية فى الصين، بحوالى 240 ألف سيارة، أو ما يعادل %20 من حجم إنتاجها الحالى، البالغ 1.6 مليون سيارة سنويا.