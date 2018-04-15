%40 زيادة فى مبيعات توماس كوك لمصر خلال الصيف

■ الشاعر: على «هيئة التنشيط» إعداد خطة لزيادة أعداد السائحين الأوكران فى ظل المنافسة مع تركيادعاء محمودكشف مودى الشاعر، رئيس شركة برايت سكاى، عن زيادة حجم مبيعات شركة توماس كوك لمصر بنسبة %40 من السوقين الألمانية والإنجليزية، وذلك خلال الموسم الصيفى للعام الحالى.وتعمل «برايت

■ الشاعر: على «هيئة التنشيط» إعداد خطة لزيادة أعداد السائحين الأوكران فى ظل المنافسة مع تركيا

دعاء محمود

كشف مودى الشاعر، رئيس شركة برايت سكاى، عن زيادة حجم مبيعات شركة توماس كوك لمصر بنسبة %40 من السوقين الألمانية والإنجليزية، وذلك خلال الموسم الصيفى للعام الحالى.

وتعمل «برايت سكاى» وكيلا لتوماس كوك فى مصر، وتتصدر ألمانيا قائمة الأسواق السياحية الوافدة للسوق المحلية، إذ جاء خلال شهر فبراير الماضى نحو 116 ألف سائح، بارتفاع %61 عن نفس الشهر من العام الماضى، وقضوا 1.1 مليون ليلة سياحية بزيادة %58.

واحتل البريطانيون خلال فبراير الماضى المركز الثالث رغم استمرار حظر الطيران إلى وجهتهم الأولى شرم الشيخ، بتوافد 35 ألف سائح، بارتفاع %41، وقضوا 307 آلاف ليلة سياحية بزيادة %23.

وأضاف الشاعر لـ«المال» أن هناك تحسنًا أيضًا فى الحركة السياحية الوافدة من السوق الأوكرانية خاصة خلال الموسم الشتوى، مطالبًا هيئة تنشيط السياحة بوضع خطة لزيادة الأعداد الوافدة منه فى ظل المنافسة على الأوكران مع تركيا.

وأوضح الشاعر أن مصر يزورها نحو 500 ألف سائح أوكرانى سنويًّا، بينما يزور تركيا على سبيل المثال نحو مليون سائح أوكرانى سنويًّا، مطالبًا بالتركيز على هذه الأسواق فى الخطط الترويجية لوزارة السياحة.

وجاءت السياحة الأوكرانية فى المركز الثانى أوروبيًّا وعالميًّا خلال شهر فبراير الماضى، بتوافد 87 ألف سائح، بارتفاع %28 عن فبراير 2017، وقضوا 611 ألف ليلة سياحية بارتفاع %25.

وفى سياق متصل، طالب رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات، بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، من وزارة السياحة بتحرى الدقة، وحسن اختيار الشركة الجديدة المسئولة عن الترويج السياحى لمصر فى الخارج بعد انتهاء عقد شركة «جى دبليو تى».

وتعتزم وزارة السياحة إضافة معايير جديدة فى كراسة الشروط الخاصة بمناقصة الترويج السياحى لمصر فى الخارج قبل طرحها، وذلك بعد انتهاء عقد شركة جى دبليو تى المسئولة عن الترويج السياحى لمصر فى سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر، أن «جى دبليو تي»، فازت بمناقصة الحملة الترويجية لمصر فى الأسواق الخارجية لمدة ثلاث سنوات، وذلك فى سبتمبر 2015 وتولت الشركة الترويج لمصر فى 27 سوقا سياحية، مقابل 68 مليون دولار، ومن المقرر أن ينتهى عقدها فى سبتمبر المقبل.