%40 تراجعاً لمبيعات المركبات «التجارية»

أصيبت سوق السيارات التجارية التى تشمل فئات «البيك أب، وشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم» بحالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات بنسب تصل إلى %50 لبعض الماركات التجارية مما دفع العديد من الموزعين والتجار لتخفيض أسعار طرازاتهم عن القوائم الرسمية بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه فى المركبة.

ورصدت «المال» الخصومات السعرية التى يقدمها الموزعون والتجار على السيارات التجارية ومن أبرزها «شيفروليه الدبابة والجامبو، وجريت وول وينجل 5» المطروحة داخل السوق المحلية.

وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن السوق المحلية تشهد حالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات بنسب تتراوح بين 40 إلى %50 لبعض الماركات التجارية خاصة من الفئات التجارية «البيك أب»، موضحا أن تباين السياسات التسعيرية بين الشركات والتجار قد انعكست سلبًا على القرارات الشرائية لشريحة كبيرة من المستهلكين والعزم عن الشراء استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك شريحة كبيرة من الموزعين والتجار اتجهوا لتخفيض أسعار طرازاتهم بهدف القدرة على تصريف المخزون الموجود لديهم، فضلا عن تفادى الخسائر المالية التى قد يتكبدونها عن تراجع حركة البيع ولاسيما توقف دورة رأس المال، موضحا أن فئة السيارات التجارية «البيك أب» تعانى بشكل كبير من تراجع حجم الطلب تحديدًا خلال تلك الفترة من كل عام.

وتوقع أن تستمر موجة التخفيضات السعرية التى يقدمها الموزعون والتجار على السيارات التجارية «البيك أب – والشاحنات المتوسطة الخفيفة الحجم» خلال شهرين على أقصى تقدير؛ قائلًا: «معظم الشركات والموزعين سيسعون إلى تصريف المخزون لديهم قبل طرح واستلام الموديلات الجديدة لعام 2023 التى من المرجح أن يتم تقديمها محليًا بداية من أبريل المقبل».

من جانبه، أكد أحد موزعى سيارات «شيفروليه»، أن العديد من الموزعين والتجار اتجهوا لتخفيض أسعار السيارات التجارية «البيك أب، وشاحنات النقل الخفيف» الموجودة لديهم؛ بهدف كسر حالة الركود التى تشهدها السوق المحلية من تراجع حجم المبيعات بنسب تصل إلى %40 خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن النسبة الأكبر من العاملين فى مجال سوق السيارات اتجهوا للتنازل عن جزء من أرباحهم المخصصة فى تجارة المركبات بمختلف أنواعها؛ بهدف القدرة على تنشيط حركة البيع، والقدرة على سداد الالتزامات المالية المحصلة عن تكاليف التشغيل بالمعارض ولاسيما الفوائد البنكية.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات شاحنات «البيك أب» نموًا بنسبة %36 لتصل إلى 31.2 ألف مركبة خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى، مقارنة مع نحو 22.9 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من عام 2020.

كما صعدت مبيعات الشاحنات الخفيفة متوسطة الحجم بنسبة %34 لتسجل 8 آلاف و998 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 6700 شاحنة فى فترة المقارنة.