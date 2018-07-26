%40 تحسناً فى حركة السياحة الوافدة من 5 أسواق أوروبية

■ أبرز الدول: أوكرانيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا ■ 5 رحلات طيران أسبوعياً بين كازاخستان وشرم الشيخ دعاء محمود تحسنت حركة السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة قدرتها شركة جاز لإدارة الفنادق بنحو %40 خلال الفترة الراهنة بفضل زيادة عدد السائحين من 5 أسواق أوروبية.وقال علاء عاقل، رئيس



■ أبرز الدول: أوكرانيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا

■ 5 رحلات طيران أسبوعياً بين كازاخستان وشرم الشيخ



دعاء محمود



تحسنت حركة السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة قدرتها شركة جاز لإدارة الفنادق بنحو %40 خلال الفترة الراهنة بفضل زيادة عدد السائحين من 5 أسواق أوروبية.

وقال علاء عاقل، رئيس شركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، التابعة لمجموعة ترافكو، إن أبرز تلك الأسواق هى أوكرانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإنجلترا، وألمانيا، والتى تعد أهم الأسواق للسياحة المصرية، وأضاف إلى أن شركته اقتحمت أسواقا جديدة مثل كازاخستان، موضحاُ أنه يتم تسيير 5 رحلات طيران أسبوعياً بين كازاخستان وشرم الشيخ.

وكانت ألمانيا قد تصدرت حركة السياحة الوافدة إلى مصر أوروبيا وعالميا فى 2017، حيث حققت 1.2 مليون سائح بارتفاع %88 على 2016، قضوا نحو 12.6 مليون ليلة سياحية بزيادة %138.

وتعد شركة «جاز» التابعة لـ«ترافكو» من كبرى الشركات العاملة فى السوقين الألمانية والروسية، بالإضافة إلى شركة مرتفعات طابا التابعة لمجموعة أوراسكوم، والتى تتطلع لزيادة عدد السائحين الوافدين لفنادق ومنتجعات طابا هايتس إلى 150 ألف سائح بنهاية 2018، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال عماد الطرابيشى، المدير العام لشركة (طابا هايتس)، إن شركته تعمل على جذب أسواق جديدة إلى طابا مثل الأسواق العراقية والبولندية بجانب السياحة الأوروبية التى كانت تستحوذ على السياحة الواردة قبل ثورة ثناير 2011.

وأكد الطرابيشى أنه بداية من عام 2016 عملت الشركة على استقطاب السياحة الأردنية إلى طابا بجانب الزائر المصرى، موضحاً أن نسب الإشغال تبلغ حالياً حوالى 60 إلى %70 مقارنة بـ %100 قبل ثورة يناير.

الجدير بالذكر أن حركة السياحة الوافدة لمصر خلال عام 2017 سجلت 8.3 مليون سائح، مقابل 5.4 مليون فى 2016، بارتفاع %54.