%40 ارتفاعًا فى أسعار نقل البضائع

– 3500 جنيه قيمة نولون الحاوية من بورسعيد للقاهرة

– مطالبات بتفعيل دور النقل النهرى والسكك الحديدية

– «مقاولى السيارات»: الاستقرار على الزيادات النهائية خلال شهر





السيد فؤاد وأمانى العزازى ومعتز محمود

تسبب تحريك أسعار المحروقات فى قيام شركات النقل الثقيل بزيادة أسعارها بنسبة تصل إلى %40، ما ينعكس بشكل رئيسى على أسعار المنتجات النهائية.

وقال السيد زايد، رئيس جميعة النقل الثقيل فى بورسعيد، إن رفع أسعار المحروقات وقطع الغيار يزيد من الأعباء على المستورد والمصدر، موضحا أن نقل حاوية 40 قدما من بورسعيد للقاهرة يتكلف 3000 جنيه سترتفع على الأقل 500 جنيه.

وقال سعد ماضى، نائب رئيس شعبة أصحاب مكاتب مقاولى النقل بالسيارات بغرفة تجارة الإسكندرية، إن أسعار النوالين غير مستقرة وتشهد حالة من الفوضى منذ قرار خفض دعم المشتقات البترولية.

وتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار فى أسعار النوالين لمدة تتراوح بين شهر و45 يوما، قبل أن تستقر بعد زيادتها بنسب تدور حول 25 – %35.

وأشار ماضى إلى أنه من المقرر عقد لقاء قريباً يضم ممثلين عن أصحاب الشاحنات والشركات، وذلك للتنسيق ووضع تعريفة استرشادية.

وتوقع عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس لجنة النقل البرى بشعبة خدمات الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تشهد أسعار نوالين النقل حالة من عدم الاستقرار تستمر لمدة تقرتب من الشهر.

ورجح أن تكون الزيادة فى نولون النقل فى حدود %30، لافتا إلى أنه بنهاية الاسبوع الجارى قد تظهر بعض ملامح أولية للأسعار.

وقال عبدالعال على، نائب رئيس شعبة خدمات الدولى، إن الزيادة لن تلحق فقط بالوقود بل كل المدخلات ستزيد من الوقود والزيوت والشحوم وقطع الغيار، والأجور، وهو ما يزيد من أسعار السلع فى النهاية.

وأشار إلى أن بدائل النقل البرى الذى لا يزال ينقل قرابة %96 من البضائع المصرية، غير جاهزة حتى الآن، ليتم، موضحا أن معظم ما تم فى نشاط نقل البضائع بالسكة الحديد مجرد تجارب، وكذا فى النقل النهرى.

وأوضح أن شعبة خدمات النقل الدولى تقدمت منذ ما يزيد على 10 سنوات ولا تزال تتقدم للمسئولين عن منظومة الجمارك ووزارة النقل والصناعة والتجارة الخارجية باقتراحات لزيادة الاعتماد على السكك الحديدية والنقل النهرى.

وألمح إلى أنه يجب إقناع مصلحة الجمارك والخطوط الملاحية بترك حاويات فارغة بمراكز لوجيستية تكون متاخمة للمناطق الصناعية، وهو ما يوفر أكثر من %40 من تكلفة النقل، حيث يتم نقل الحاويات مملوءة من الميناء «مستوردة» ، إلى المناطق الصناعية أو بالقرب من المناطق السكنية، وتتم عودتها فارغة مرة أخرى للميناء، حيث الخط الملاحى المالك للحاوية من الأساس، وهو تنسيق لا بد أن يحدث بين الخطوط الملاحية ومصلحة الجمارك.

كما طالب عبدالعال بتجهيز محطات السكة الحديد المتخصصة فى أعمال نقل البضائع بمعدات شحن وتفريغ وإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة الاستثمار فى هذا النشاط، وإزالة أى حواجز تواجهه، حتى تحتل نسبة حاكمة فى نقل البضائع محليا.

من جانبه، أوضح أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى، أن قرار تحريك أسعار الوقود لم يكن فى التوقيت المناسب، خاصة أن الزيادة الأخيرة لم تتخطى عام،وكان يمكن التحريك خلال بداية العام المقبل.

وأضاف أن جميع الأسعار ستزيد نتيجة زيادة سعر نولون النقل وجميع مدخلات النقل كالأجور وقطع الغيار، موضحا أن الزيادة العادلة فى النولون ستكون فى حدود %25، أما البعض فقد يرفع النولون إلى 40 و45 و%50، فى الوقت الذى يصعب فيه مراقبة تلك التعريفات والتى تعد جميعها فى إطار المنافسة وآليات العرض والطلب بالسوق المحلية.

ولفت مصطفى إلى أنه فى الموانئ المحلية فلن يكون هناك تأثير على الشركات العاملة داخلها أو حتى معدات هيئات الموانئ، خاصة أنها لا تحصل على الوقود المدعم، بل بالسوق الحرة ويتم بيع خدماتها أيضًا وفقًا لتعريفات محددة بالقرارات الوزارية المختلفة والتى رفعت جميع التعريفات خلال العامين الماضيين ما يزيد على %300.

وقال سليم الحارون، صاحب مكتب للنقل بالسيارات، إن مكاتب النقل تعانى قلة العمل وارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، ما اضطر بعض الشركات لتسريح العمالة.

ولفت إلى أن الأعباء التى تتحملها شركات النقل لا تقتصر فقط على أسعار المحروقات بل تتضمن الرسوم التى تقوم الشركة الوطنية للطرق بتحصيلها.

وذكر جابر صديق، مقاول نقل، أن شركات النقل تعانى غلاء فى أسعار قطع الغيار فعلى سبيل المثال أسعار كاوتش السيارة ارتفع من 5 آلاف جنيه إلى 13 ألفًا.

وقال السيد الجوهرى، صاحب مكتب نقل بالسيارات إن قرار رفع سعر الوقود فى ظل ارتفاع أسعار السلع وما تشهده الأسواق من موجة غلاء جانبه الصواب خاصة أنها الزيادة الثانية لأسعار الوقود فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر وهو ما من شأنه زيادة جديدة فى كل أسعار السلع.

وطالب الجوهرى بتفعيل أجهزة الرقابة وجمعيات حماية المستهلك للالتزام بالزيادة الرسمية والمتفق عليها بين مكاتب النقل وأصحاب شاحنات النقل الثقيل.

من ناحيه أخرى، أكد صلاح جاب الله صاحب مكتب خاص لتأجير السيارات، أن تعريفة النقل الخاص سترتفع 50 جنيهًا فى مسافة 30 كيلو، وأن ترفع الأجرة من ى 200 جنيه إلى 250 جنيها فى تلك المسافة، فيما طالب بتشديد الرقابة حتى لا يترك المواطنون فريسة لجشع أصحاب المصالح.

يرى عمرو شيحة صاحب مشروع صغير لمنتجات الجلود بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد أن الزيادة الأخيرة فى رفع أسعار المحروقات رفعت نولون شحن البضائع بنسبة %40 كما رفعت أسعار الخامات حيث تم تحميل نولون الشحن على سعر الخامة كالكارتون والأقمشة والجلود.

وأكد شيحة أن الزيادة سيتم تحميلها بالتبعية على أسعار المنتج النهائى، ما يقلل من فرص المنافسة بين منتجات الصناعة الوطنية والمنتج المستورد، بالإضافة إلى أن نسبة الزيادة فى القيمة المضافة التى ارتفعت من 13 إلى %14 ستؤثر بلا شك على حجم المبيعات وتسبب كسادا فى منتجات الصناعة المحلية.

وترى سماح سمير، صاحبة مصنع هابى بيبى لملابس الأطفال أحد المشروعات الصغيرة بجنوب بورسعيد، أن ارتفاع نولون النقل أحد أهم المتغيرات التى ستؤثر على تكاليف تشغيل المصانع الصغيرة ويعمل أغلبها فى التصنيع للسوق المحلية ويحصل على الخامات من محافظات كالمنصورة والقاهرة والإسكندرية.

ويؤكد فؤاد ثابت، عضو المجلس الاستشارى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى حل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية أن رفع أسعار الوقود والمحروقات من شأنه زيادة سعر الخامات وتكاليف التشغيل الخاصة بالمصانع وسيؤثر فى النهاية على تكلفة المنتج النهائى نتيجة رفع نولون نقل البضائع وشحنها التى زادت بنسبة لا تقل عن %40.

وقال إن نقل سلعة كالملح من مناطق الإنتاج بالعريش إلى مناطق التصنيع ببورسعيد تضاعف ليصل من 50 إلى 100 جنيه للطن رغم القيمة السعرية البسيطة لمنتج الملح وهو ما سيرفع بالتبعية سعر المنتج.