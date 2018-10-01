%29.1 زيادة في الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص عام 2016/2017

سمر السيد:أصدر الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليوم الإثنين بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمى للإسكان، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر سنويا، ويهدف إلى رفع الوعى حول الحاجة إلى سكن بأسعار مناسبة للجميع فى المناطق الحضرية والريفية .ومن أهم مؤشرات نش

سمر السيد:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليوم الإثنين بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمى للإسكان، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر سنويا، ويهدف إلى رفع الوعى حول الحاجة إلى سكن بأسعار مناسبة للجميع فى المناطق الحضرية والريفية .

ومن أهم مؤشرات نشرة الإسكان فى مصرعام 2016/2017 بلوغ إجمــالــى عـــدد الوحـــدات السكنيــــة المنفذة 317.2 ألف وحـدة عام 2016/2017 باستثمارات قدرها 91.8 مليار جنيه مقابل 263.5 ألف وحدة عام 2015/2016 باستثمارات قدرها 43.5 مليار جنيه بنسبة زيادة فى الوحدات قدرها 20.4٪ والاستثمارات قدرها 111٪ .

وجاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولى طبقـا لنوعيـة البناء بعدد 186.2 ألف وحدة بنسبة قدرها 58.7٪ يليه الإسكان المتوسط بعدد 96 ألف وحدة بنسبة قدرها 30.2٪ ويليـه الإسكان فوق المتوسط بعـدد 25.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 8٪ ثم الإسكان الفاخر بعدد 9.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 3.1٪ من الإجمالى العام.

ووفق البيان تم تنفيذ عدد 100.5 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومى/العام/ أعمال عام) عام 2016/2017 بنسبة 31.7٪ من الإجمالى العام مقابل 95.8 ألف وحدة عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 5٪.

وجاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 98.1 ألف وحدة بنسبة 97.6٪ يليه الإسكان المتوسط بعدد 2.1 ألف وحدة بنسبة 2.1٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 275 وحدة بنسبة 0.3٪.

كما جاءت محافظة القاهرة فى المرتبــة الأولــى بعـدد 20.5 ألف وحدة بنسبـة 20.4٪ يليهـا محافظـة الجيزة بعدد 17.4 ألف وحدة بنسبة 17.3٪ ومحافظة شمال سيناء فى المرتبة الأخيرة بعدد 35 وحدة بنسبة 0.03٪ من إجمالى القطاعين.

وتم تنفيذ عدد 216.6 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2016/2017 بنسبة 68.3٪ من الإجمالى العام مقابل 167.7 ألف وحدة عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 29.1٪.

وجاء الإسكان المتوسط فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 93.8 ألف وحدة بنسبة 43.3٪ يلية الإسكان الاقتصادى بعدد 88.1 ألف وحدة بنسبة 40.7٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 25 ألف وحدة بنسبة 11.5٪ ثم الإسكان الفاخر بعدد 9.7 ألف وحدة بنسبة 4.5٪ من إجمالى القطاع الخاص.

كما جاءت محافظة الغربية فـى المرتبة الأولى بعدد 35.1 ألف وحدة بنسبة 16.2٪ يليها محافظة المنوفية بعدد 33.9 ألف وحدة بنسبة 15.6٪ ومحافظة الدقهلية فى المرتبة الأخيرة بعدد 240 وحدة بنسبة قدرها 0.1٪ من إجمالى القطاع الخاص.

وبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعى (المليون وحدة) 36.4 ألف وحدة عام 2016/2017 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 3.8 ألف وحدة بنسبة 10.4٪ ، مديريات الإسكان 4.7 ألف وحدة بنسبة 12.8٪ ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 27.9 ألف وحدة بنسبة 76.8٪ ، يأتى أكبر عدد وحدات منفذه بمحافظـة الشرقيـة حيـث بلغت 6.4 ألف وحدة بنسبة قدرها 17.7٪ وأقل عدد وحدات منفذة بمحافظة السويس 24 وحــدة بنسبة 0.1٪ من الإجمالى .

وبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر( الإسكان المتوسط ) 1.8 ألف وحدة عام 2016 /2017 وكان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة دميـاط الجديـدة حيث بلغ 456 وحـدة بنسبة 25.3٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة الشروق حيث بلغ 168 وحدة بنسبة 9.3٪ من الإجمالى​.