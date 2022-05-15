%28.5 تراجعًا فى أعداد تراخيص «الملاكي»

شهدت أعداد تراخيص سيارات الركوب «الملاكي» فى مصر- تراجعًا – بنسبة %28.5 لتسجل 14 ألفًا و694 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال أبريل الماضى، مقابل 20 ألفًا و552 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، عادت العلامة الصينية «إم جي» لصدارة تراخيص السيارات «الملاكي» بعدما تمكنت من تسجيل 1759 مركبة خلال تلك الفترة.

وجاءت «شيري» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 1691 سيارة، أعقبتها «نيسان» فى المركز الثالث بنحو 1519 مركبة.

وحلت«هيونداي» فى المرتبة الرابعة مسجلة نحو 1349 وحدة، تلتها «تويوتا» فى المركز الخامس بواقع 1172 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وظهرت «سوزوكي» فى المرتبة السادسة بإجمالى ترخيص 819 مركبة، تلتها «كيا» و«شيفروليه» فى المركزين السابع والثامن – على التوالى – مسجلتان نحو 611 سيارة لكل منهما.

وحلت «رينو» و«بيجو» فى المرتبة التاسعة والعاشرة – على التوالى- بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر مسجلة نحو 584 سيارة لكل منهما، أعقبتها «أوبل» فى المركز الحادى عشر بواقع 458 مركبة.

وتمركزت «مرسيدس» فى المرتبة الثانية عشرة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 410 مركبات، أعقبتها «فيات» فى المركز الثالث عشر بإجمالى 380 سيارة.

فى حين، تراجعت «سكودا» للمرتبة الرابعة عشرة بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» بإجمالى نحو 275مركبة، تلتها «جيتور» فى المركز الخامس عشر بواقع 250وحدة.

وتمركزت «ستروين» فى المرتبة السادسة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 182سيارة، أعقبتها «جيلي» فى المركز السابع عشر بنحو 164 مركبة.

فيما حافظت «ميتسوبيشي» على تمركزها فى المرتبة الثامنة عشرة بإجمالى ترخيص 163سيارة، تلتها «BYD» فى المركز التاسع عشر مسجلة نحو 153مركبة.

وظهرت «شانجان» فى المرتبة العشرين بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 142 مركبة خلال الشهر الماضى.