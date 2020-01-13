%28.4 انخفاضًا فى التبادل التجارى بين مصر والأرجنتين خلال 2018

الواردات المصرية من الأرجنتين انخفضت أيضًا بنحو %32.78 خلال 2018 لتسجل 968 مليون دولار، مقابل 1.44 مليار دولار خلال 2017.

انخفض حجم التبادل التجارى بين مصر والأرجنتين إلى نحو %28.4 ليسجل 1.06 مليار دولار خلال 2018 مقابل 1.482 مليار دولار خلال 2017.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حصلت “المال” على نسخة منه، فقد انخفضت الصادرات المصرية إلى الأرجنتين خلال 2018 بنحو %9.52 لتسجل 38 مليون دولار، مقابل 42 مليون دولار خلال 2017.

وتمثلت أهم الصادرات فى الأسمدة والمنتجات الغذائية والقطن والخضراوات والمنتجات الزجاجية والمنتجات البترولية والملح، بحسب التقرير.

وذكر التقرير، أن الواردات المصرية من الأرجنتين انخفضت أيضًا بنحو %32.78 خلال 2018 لتسجل 968 مليون دولار، مقابل 1.44 مليار دولار خلال 2017.

ووفقًا للتقرير فقد تمثلت الواردات المصرية فى الحبوب واللحوم وخامات المعادن والسكر ومنتجات الحديد والصلب ومعجون الخشب والحيوانات الحية.

وحققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة خلال الـ10 أشهر الأولى من 2019 بنسبة %2.3، وسجلت 21 مليار و322 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليار و835 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التجارة الخارجية غير البترولية.

كما شهدت الواردات انخفاضا بنسبة %3، وسجلت 57 مليارًا و709 ملايين دولار، مقابل 59 مليارًا و369 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بقيمة انخفاض مليار و660 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن الزيادة فى حجم الصادرات انعكست إيجابيًا على انخفاض العجز فى الميزان التجارى، والذى تراجع بقيمة بلغت 2 مليار و147 مليون دولار بنسبة تراجع 6% عن نفس الفترة من العام الماضى، وأرجع التقرير هذا الانخفاض نتيجة لجهود الوزارة فى دعم المنتج المحلى وإحلاله محل المثيل المستورد، وذلك فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالتجارة الخارجية.

وقال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن 4 قطاعات تصديرية حققت نموا ملموسا خلال الـ10 شهر الأولى من العام الجارى، تضمنت قطاع الصناعات الغذائية، والتى سجلت نحو 2 مليار و877 مليون دولار مقابل 2 مليار و597 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، محققة زيادة نسبتها %11.

ولفت إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية سجلت مليارًا و994 مليون دولار مقارنة بمليار و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، محققة زيادة نسبتها %9، كما سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة مليارًا و408 ملايين دولار مقابل مليار و309 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بزيادة نسبتها %8.

وذكر جابر أن صادرات الصناعات الهندسية سجلت 2 مليار و52 مليون دولار مقابل 2 مليار دولار، بزيادة %3 عن نفس الفترة من العام الماضى.

وأكد نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات، خاصة تلك التى لها مثيل محلى، وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، وهناك 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضا ملموسا تضمنت قطاع مواد البناء الذى انخفضت وارداته بنسبة %16، وسجلت 8 مليارات و589 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليارات و249 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأشار إلى أن واردات المنتجات الجلدية انخفضت بنحو %9، وسجلت 160 مليون مقارنة بنحو 176 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما انخفضت واردات منتجات الأثاث نسبة %7، وسجلت مليارًا و385 مليون دولار مقارنة بـنحو مليار و493 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن واردات قطاع الملابس الجاهزة انخفضت %7، وسجلت 452 مليون دولار مقابل 483 مليون دولار، كما هبطت واردات قطاع الطباعة والتغليف %6، وسجلت مليارًا و450 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و542 مليون دولار.