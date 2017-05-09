%25 نموا مستهدفا بأعمال إيكو لخدمات التعهيد

مليون شخص يعمل بالصناعة فى الفلبينتعاون مع إيتيدا فى تدريب الكوادر.. وفتح أسواق تصديريةمحمود جمال:تستهدف شركة "إيكو" لخدمات التعهيد تحقيق نمو في حجم أعمالها بنسبة تتراوح بين 20 و%25 سنويًّا، كما تدرس التوسع بمدن جديدة محليًّا، منها "برج العرب" و"أسيوط" التكنولوجيتان خلال المرحلة المقبلة.قا

مليون شخص يعمل بالصناعة فى الفلبين





تعاون مع إيتيدا فى تدريب الكوادر.. وفتح أسواق تصديرية



محمود جمال:

تستهدف شركة “إيكو” لخدمات التعهيد تحقيق نمو في حجم أعمالها بنسبة تتراوح بين 20 و%25 سنويًّا، كما تدرس التوسع بمدن جديدة محليًّا، منها “برج العرب” و”أسيوط” التكنولوجيتان خلال المرحلة المقبلة.

قال عمرو جوهر، العضو المنتدب للشركة، إن “إيكو” تعمل بالسوق المصرية منذ عام 2002 مع قطاعات الاتصالات، والمنتجات الغذائية، والنقل والمواصلات، والعقارات، والقطاع الحكومى والبنوك فى مجالات خدمات الكول سنتر والدعم الفنى وإدارة الموارد البشرية، والمبيعات والتسويق، ووسائل التواصل الاجتماعى “سوشيال ميديا”.

وأوضح جوهر، لـ”المال”، أن “إيكو” تخدم أيضًا أسواق أفريقيا والخليج العربي، مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر، وكذلك أمريكا، ودول أوروبا، خاصة ألمانيا وإنجلترا، بـعدة لغات أبرزها الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

وأضاف أن الشركة توفر خدماتها للعملاء من خلال عدة مواقع، أحدها بمنطقة العباسية، وآخر بالقرية التكنولوجية بالمعادى، وثالث بالإسكندرية، معتبرًا أن التوسع فى المناطق التكنولوجية الجديدة سيتيح للشركة إمكانات كثيرة، منها توافر شبكة اتصالات قوية، ودعم حكومى.

كما تقوم “إيكو” بتدريب الكوادر الشابة على إتقان لغات متنوعة ومهارات الالتحاق بسوق العمل عمومًا، وقطاع التعهيد خاصة، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، علاوة على فتح أسواق جديدة أمام صادرات التعهيد المصرية.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف توظيف أكبر عدد من خريجى الجامعات المؤهلين، والتركيز على الأسواق المحيطة، ولا سيما بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، والذى جعل أسعار تقديم خدمات التعهيد من مصر أكثر تنافسية، خاصة للسوقين الخليجية والأمريكية، إذ تشهد الفترة الحالية تعاونًا كبيرًا بين الشركات الأمريكية والمصرية بعد تغير الإدارة هناك، وتحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ورأى أن الحوادث الإرهابية الأخيرة تمثل تحديًا قويًّا للقطاع، ولا سيما أن أغلب عملائه أجانب يبحثون عن مكان آمن يسهل زيارته بلا دواعٍ أمنية، إلا أن أغلب دول المنطقة وأوروبا تعانى من نفس الأحداث الإرهابية، معربًا عن آمله فى مزيد من الاستقرار السياسى والاقتصادى للدولة.

وأكد أن مصر رغم الظروف الحالية ما زال أمامها فرص استثمارية واعدة فى صناعة خدمات التعهيد، حيث يقدر عدد العاملين بها بـ100 ألف شخص، مقارنة بمليون شخص فى الفلبين، والتى نتشابه معها فى عدد السكان تقريبًا، متوقعًا استعادة مصر مكانتها على خريطة المنافسة العالمية خلال 3 سنوات، بالتزامن مع تأهيل الشباب وفتح أسواق جديدة.

على صعيد آخر ذكر أن ارتفاع سعر صرف الدولار تسبَّب فى زيادة تكلفة استيراد مُعدات الاتصالات، سواء سنترالات أو أجهزة حاسبات أو تجهيزات الكول سنتر بأكثر من الضِّعف، كما ارتفعت رواتب الموظفين بشكل معقول، إلا أن الشركات التى ستتجه للسوق المحلية ستقابلها ضغوط كبيرة، لذلك قررت الشركة التوسع خارجيًّا من أجل جذب تعاقدات بالعملة الصعبة.