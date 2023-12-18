%25 زيادة مستهدفة لصادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بنهاية العام المقبل

كشف المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عن وجود خطة لزيادة صادرات القطاع بنسبة %25 خلال العام المقبل، عن طريق التوسع فى عدد من الأسواق وأختراق أخرى جديدة.

وقال أبوالمكارم، فى تصريحات لـ”المال”، إنه من المرتقب أن تصل صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى 8 مليارات دولار بنهاية العام الحالى.

جدير بالذكر أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية كانت قد سجلت نحو 8.6 مليار دولار خلال 2022.

وأضاف أبوالمكارم أن الأسمدة تستحوذ على الجزء الأكبر من صادرات القطاع خلال العام الجارى، فى ظل احتياج العديد من الأسواق الخارجية لها، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما رفع الطلب على المنتجات المصرية.

وأوضح أبوالمكارم أن السوق شهدت العديد من التحديات خلال العام الجارى، أبرزها تقلبات سعر العملة بشكل كبير، وهو ما أثر على تكلفة ومدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن أسعار الصناعات الكيماوية والأسمدة كانت قد شهدت ارتفاعات ضخمة خلال 2022 نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم فى زيادة قيمة الصادرات فى ذلك العام، قبل أن تعاود الاستقرار ثم الهبوط بشكل طفيف خلال 2023.

وكشف أبوالمكارم أن المجلس يدرس تدشين منطقة لوجيستية جديدة فى كينيا، بجانب الموجودة بها حاليًا عقب انتهاء الدراسات الخاصة بها، والتى ستقام فى مدينة «مومباسا» على مساحة 50 ألف متر، بما يسهم فى زيادة صادرات القطاع للأسواق الأفريقية.

وأوضح أن القطاع سيسعى لزيادة التواجد فى المعارض الخارجية، بالإضافة إلى أنه وفق الدراسات والبحوث قام باختيار عدد من الدول المستهدفة خلال الفترة المقبلة لتسيير بعثات تجارية لشرق وغرب أفريقيا، وكذلك أسواق بالمنطقة العربية وأمريكا اللاتينية، بدعم وتعاون مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولى.

وأكد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية، أن القطاع يسعى لزيادة تعميق التصنيع المحلى، وزيادة القيمة المضافة، وذلك من خلال تصدير منتج نهائى بدلا من الخام، مما يزيد من القدرة التنافسية فى الأسواق الخارجية.

وتستحوذ 10 أسواق على ما يصل لنحو %54 من صادرات القطاع بمصر، تتصدرها تركيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، وليبيا، والسعودية، والبرازيل، وبلجيكا، وبريطانيا، والمغرب.