عقـــارات

%25 زيادة في أسعار الوحدات السكنية بالدقي الصيف الحالي

محمود زكي: قال عدد من الوسطاء العقاريين بمنطقة الدقي، إن هناك زيادة في أسعار الوحدات السكنية والتجارية والإدارية خلال فصل الصيف الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضافوا أن المتر التجاري بالمدينة ارتفع بنسبة لا تقل عن 10% وهي نسبة كبيرة نظرًا لارتفاع أسعار المتر بالدقي والذي يبدأ بحوالي
9:49 ص, الثلاثاء, 19 يونيو 18 9:49 ص, الثلاثاء, 19 يونيو 18

شارك الخبر مع أصدقائك

محمود زكي:

قال عدد من الوسطاء العقاريين بمنطقة الدقي، إن هناك زيادة في أسعار الوحدات السكنية والتجارية والإدارية خلال فصل الصيف الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافوا أن المتر التجاري بالمدينة ارتفع بنسبة لا تقل عن 10% وهي نسبة كبيرة نظرًا لارتفاع أسعار المتر بالدقي والذي يبدأ بحوالي 14000 جنيه، بينما يبلغ حجم الزيادة في أسعار المتر السكني والإداري حوالي 25% وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 

وأشاروا إلى أن ذلك الارتفاع في الأسعار أدى إلى انخفاض حجم الطلب على العقار بنسبة كبيرة، مؤكدين أن الزيادة تعتبر موسمية إذ ترتفع أسعار العقارات في فصل الشتاء عن الصيف كل عام.

جدول يوضح أسعار المتر بالجنيه

الدقي

الشارع

سعر المتر السكني

من:الى

سعر المتر التجاري

  من: الى

سعر المتر الإداري

من:الى

شارع مصدق

8000: 14000

215000: 40000

14000: 18000

شارع الدقي

10500: 13000

22000: 30500

9800: 12000

ميدان المساحة بتفريعاته

9000: 20500

25000: 30000

15000: 25000

شارع التحرير

8500: 18500

25000: 35000

13500: 25000

شارع النيل

12.500: 25500

14000: 35000

15000: 25000

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً