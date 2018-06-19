%25 زيادة في أسعار الوحدات السكنية بالدقي الصيف الحالي

محمود زكي: قال عدد من الوسطاء العقاريين بمنطقة الدقي، إن هناك زيادة في أسعار الوحدات السكنية والتجارية والإدارية خلال فصل الصيف الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضافوا أن المتر التجاري بالمدينة ارتفع بنسبة لا تقل عن 10% وهي نسبة كبيرة نظرًا لارتفاع أسعار المتر بالدقي والذي يبدأ بحوالي

محمود زكي:

قال عدد من الوسطاء العقاريين بمنطقة الدقي، إن هناك زيادة في أسعار الوحدات السكنية والتجارية والإدارية خلال فصل الصيف الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافوا أن المتر التجاري بالمدينة ارتفع بنسبة لا تقل عن 10% وهي نسبة كبيرة نظرًا لارتفاع أسعار المتر بالدقي والذي يبدأ بحوالي 14000 جنيه، بينما يبلغ حجم الزيادة في أسعار المتر السكني والإداري حوالي 25% وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشاروا إلى أن ذلك الارتفاع في الأسعار أدى إلى انخفاض حجم الطلب على العقار بنسبة كبيرة، مؤكدين أن الزيادة تعتبر موسمية إذ ترتفع أسعار العقارات في فصل الشتاء عن الصيف كل عام.

جدول يوضح أسعار المتر بالجنيه