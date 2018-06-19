%25 زيادة في أسعار الوحدات السكنية بالدقي الصيف الحالي

محمود زكي:
قال عدد من الوسطاء العقاريين بمنطقة الدقي، إن هناك زيادة في أسعار الوحدات السكنية والتجارية والإدارية خلال فصل الصيف الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضافوا أن المتر التجاري بالمدينة ارتفع بنسبة لا تقل عن 10% وهي نسبة كبيرة نظرًا لارتفاع أسعار المتر بالدقي والذي يبدأ بحوالي 14000 جنيه، بينما يبلغ حجم الزيادة في أسعار المتر السكني والإداري حوالي 25% وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشاروا إلى أن ذلك الارتفاع في الأسعار أدى إلى انخفاض حجم الطلب على العقار بنسبة كبيرة، مؤكدين أن الزيادة تعتبر موسمية إذ ترتفع أسعار العقارات في فصل الشتاء عن الصيف كل عام.
جدول يوضح أسعار المتر بالجنيه
الدقي
الشارع
سعر المتر السكني
من:الى
سعر المتر التجاري
من: الى
سعر المتر الإداري
من:الى
شارع مصدق
8000: 14000
215000: 40000
14000: 18000
شارع الدقي
10500: 13000
22000: 30500
9800: 12000
ميدان المساحة بتفريعاته
9000: 20500
25000: 30000
15000: 25000
شارع التحرير
8500: 18500
25000: 35000
13500: 25000
شارع النيل
12.500: 25500
14000: 35000
15000: 25000