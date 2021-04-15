%25 زيادة فى شراء الدواجن ..واستقرار الطلب على اللحوم

شهد الطلب على الدواجن زيادة بنسبة %25 وارتفع سعرها قرابة 4 جنيهات للكيلو خلال مطلع شهر رمضان المعظم، كما ارتفعت أسعار اللحوم المستوردة بنحو 10 جنيهات وزاد البلدى حوالى 15 جنيها وفقًا للمناطق.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«المال»، إلى الطلب على الدواجن ارتفع بنسبة تقترب من %25 خلال الفترة الحالية مع إقبال شهر رمضان المعظم وزادت الأسعار قرابة 4 جنيهات للكيلو، لتبلغ 35 جنيها للكيلو مقابل 31 جنيها سعر الكيلو منذ أيام.

ورجح السيد أن تشهد الأسعار تراجعًا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم مع قلة الطلب تدريجيًا.

وقال إن أرتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج، متوقعًا تراجعه عقب الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم.

ويبلغ سعر زوج الحمام نحو 55 جنيها، والرومى بـ50 جنيها للكيلو. رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أسعار اللحوم تشهد استقراراً خلال الفترة الحالية، حيث تتراجع أسعارها بين 150إلى130 جنيهًا للكيلو الكندوز أو الضانى، وبين 90 إلى 110 جنيهات سعر الكيلو الجملى.

وأضاف وهبة أن الطلب على اللحوم البلدية فى المستويات العادية خلال مطلع شهر رمضان المعظم، وأن الإقبال الأكبر على اللحوم المستوردة البالغ سعرها 90 إلى 70 جنيهًا للكيلو، خاصة فى الشوادر والمجمعات الإستهلاكية.

وقال سيد النوواى، أحد كبار مستوردى اللحوم، أن الطلب على اللحوم يشهد هدوءًا لكن أسعار البلدى منها ارتفعت بحو 15 جنيها فى المناطق الشعبية والراقية على حد سواء لتبلغ نحو 140 جنيها للكيلو مقابل 125 جنيها سعر الكيلو قبل 5 أيام، وأرتفعت أسعار اللحوم فى المناطق الراقية من 145 إلى 160 جنيها للكيلو للمستهلك.

وأضاف النوواى، أن أسعار اللحوم المستوردة ارتفعت أيضًا قرابة 10 جنيهات، من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

وأشار النوواى إلى أن الطلب على اللحوم لم يرتفع ولكنها آليات العرض والطلب، لافتًا إلى أن أرتفاع أسعار اللحوم البلدى والمستورد يعود إلى زيادة الأسعار العالمية من جهة، وأزمة كورونا والتى ألقت بظلالها على الأسواق العالمية.