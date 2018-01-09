%25 الحصة المستهدفة لـلمنصور من شيفروليه وأوبل

أحمد شوقي تستهدف شركة المنصور للسيارات الاستحواذ على 25.2% من مبيعات السوق خلال العام الحالي عبر منتجات العلامتين التجاريتين شيفروليه وأوبل؛ وفق مسئول بالشركة. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطط "المنصور" للحفاظ على حصتها السوقية التي تمكنت من زيادتها…

أحمد شوقي



تستهدف شركة المنصور للسيارات الاستحواذ على 25.2% من مبيعات السوق خلال العام الحالي عبر منتجات العلامتين التجاريتين شيفروليه وأوبل؛ وفق مسئول بالشركة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطط “المنصور” للحفاظ على حصتها السوقية التي تمكنت من زيادتها خلال النصف الثاني من العام الماضي، مع استغلال الفرص التوسعية المتاحة من خلال مجموعة من المنتجات الجديدة التي سيتم طرحها ضمن الخطط التسويقية لشيفروليه وأوبل، والتي تستهدف تمكين الشركة من المنافسة على مختلف فئات وشرائح السيارات.

جدير بالذكر أن الحصة السوقية لشيفروليه بلغت 21.6% من مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها خلال الـ11 شهرًا الأولى من 2017، والتي بلغت مبيعاتها الإجمالية 121 ألف سيارة، في حين بلغت الحصة السوقية للعلامة التجارية أوبل 3.6%.

واستطرد: الشركة تمكنت من استعادة صدارة شيفروليه لسوق السيارات بمختلف أنواعه بفضل التحسن التدريجي في الطلب خلال النصف الأخير من 2017، مقارنة بالشهور الأولى من العام، والتي شهدت تباطؤًا غير مسبوق على خلفية ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن التحسن في مستوى الطلب خلال النصف الثاني من العام الماضي أسهم في الحد من معدلات تراجع المبيعات في السوق مقارنة بالفترة المقابلة من 2016.

وحول نقص المعروض من شيفروليه الدبابة، وما ترتب عليه من قوائم انتظار طويلة وأوفر برايس وتأجيل تسليم السيارة عن المواعيد المتفق عليها مع العملاء، قال إن الأمر مرتبط بمصنع جنرال موتورز مصر، ويعتمد مستوى المعروض على نسب التشغيل في المصنع، متوقعًا حل المشكلة خلال الفترة المقبلة.