%25 ارتفاعًا فى مكونات الطرق

المال ـ خاص توقع مصدر حكومى فى وزارة النقل، ان ترتفع تكلفة تنفيذ مشروع الطرق بعد قرار رفع أسعار المشتقات البترولية لـ%25، لافتًا إلى أنه جار عمل دراسة تفصيلية عن قيمة الأعباء المالية الناتجة عن القرار. وأضاف لـ»المال»، أن الهيئة العامة للطرق والكبارى، تتعامل مع الشركات المنفذة لمشروع ا

المال ـ خاص

توقع مصدر حكومى فى وزارة النقل، ان ترتفع تكلفة تنفيذ مشروع الطرق بعد قرار رفع أسعار المشتقات البترولية لـ%25، لافتًا إلى أنه جار عمل دراسة تفصيلية عن قيمة الأعباء المالية الناتجة عن القرار.

وأضاف لـ»المال»، أن الهيئة العامة للطرق والكبارى، تتعامل مع الشركات المنفذة لمشروع الطرق، بعد القرار، وفقًا لبند «معادلة المعاملات»، وهو بند يذكره عن توقيع عقد تنفيذ المشروع بين شركة المقاولات والهيئة، لاحتساب ما يطرأ من تغير فى أسعار مكونات تنفيذ المشروع.

وتنفذ وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، العام المالى الحالى إنشاء ورصف 1150 كلم فى المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، الذى تشارك فى تنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ووزارة الإسكان.

وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة المذكورة سلفاً قبل صدور قرار رفع أسعار المشتقات البترولية بـ 9.1 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال العام المالى المقبل2017\2018.

وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية، طبقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة الإحصاء، 174.6 ألف كلم عام 2015/ 2016، مقابل 168.4 ألف كم عام 2014/ 2015، بارتفاع قدره 6.2 ألف كلم بنسبة زيادة قدرها %3.7.