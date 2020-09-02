%24.7 زيادة فى أقساط شركات التأمين خلال يونيو رغم «كورونا»

كشفت البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة حصيلة التأمين من الأقساط المُحصلة فى شهر يونيو الماضى بنسبة %24.7 مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضى.

3.3 مليار جنيه أموال محصلة منها 1.4 مليار للممتلكات والباقى للحياة

نجحت شركات التأمين فى تحصين أقساطها المُحصلة خلال شهر يونيو الماضى منفردًا، وخلال شهور النصف الأول من العام الحالى مجتمعة، من الأعراض الجانبية التى سببتها جائحة كورنا.

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة حصيلة التأمين من الأقساط المُحصلة فى شهر يونيو الماضى بنسبة %24.7 مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضى.

وارتفعت قيمة الأقساط المُحصلة على مستوى نشاطى الحياة والممتلكات متجاوزة 3.3 مليار جنيه فى يونيو، مقابل 2.7 مليار للشهر المقابل من 2019، بزيادة 600 مليون.

ومعروف أن الأقساط المحصلة تختلف عن المُصدرة أو المباشرة، فالأولى تعنى ما تم تحصيله من العملاء فعليًا، أما الأقساط المباشرة أو المصدرة، فتعنى ما تم الاتفاق على تحصيله أثناء إصدار الوثيقة للعميل.

وتوزعت حصيلة التأمين من الأقساط المُحصلة فى يونيو الماضى بواقع 1.4 مليار جنيه تقريبًا – 1464.1 مليون – لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 1.9 مليار تقريبًا- 1860.6 مليون جنيه- لصالح شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وعلى مستوى مؤشر التعويضات المُسددة، ارتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات التى سددتها شركات تأمين الحياة والممتلكات بنسبة %134 فى يونيو الماضي، مقارنة مع الفاتورة المُسددة فى يونيو 2019.

وبلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة 3 مليارات جنيه، مقابل 1.3 مليار فى يونيو 2019، بزيادة تصل إلى 1.7 مليار.

وتوزعت التعويضات والمطالبات المُسددة فى يونيو الماضي، والبالغة 3 مليارات جنيه، بواقع 2.3 مليار لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، و700 مليون تقريبًا سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية لسوق التأمين عن النصف الأول من العام الحالى – فى الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو- كشفت بيانات الرقابة المالية عن زيادة حصيلة التأمين من الأقساط المُحصلة بنسبة %12 مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع مؤشر الأقساط المُحصلة على مستوى نشاطى الحياة والممتلكات ليتجاوز 18.5 مليار جنيه، فى النصف الأول من 2020 مقابل 16.5 مليار فى النصف الأول من 2019، بزيادة تصل إلى مليارى جنيه.

وتوزعت حصيلة التأمين من الأقساط المُحصلة فى النصف الأول من العام الحالى بواقع 7.7 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 10.8 مليار لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وعلى مستوى مؤشر التعويضات المُسددة، ارتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات التى سددتها شركات تأمين الحياة والممتلكات بنسبة %20.7 فى النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع النصف المقابل من 2019.

وبلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة 9.5 مليار جنيه، مقابل 7.9 مليار للنصف الأول من العام الماضي، بزيادة تصل إلى 1.6 مليار.

وتوزعت التعويضات والمطالبات المُسددة فى النصف الأول من العام الحالي، البالغة 9.5 مليار جنيه، بواقع 5.5 مليار لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 4 مليارات سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.