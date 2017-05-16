%24 زيادة متوقعة في إنتاج المؤسسات الآسيوية بسبب التكنولوجيا‎

المال ـ خاص:توقع مدراء تنفيذيون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة الإنتاجية في مؤسساتهم بنسبة 24% بحلول نهاية العام 2018، بسبب التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات لإدارة أعمالهم.ولتحقيق هذه المكاسب الضخمة في الإنتاجية، يعتقد المدراء التنفيذيون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أن التكنولوجيا التقل

المال ـ خاص:

توقع مدراء تنفيذيون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة الإنتاجية في مؤسساتهم بنسبة 24% بحلول نهاية العام 2018، بسبب التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات لإدارة أعمالهم.

ولتحقيق هذه المكاسب الضخمة في الإنتاجية، يعتقد المدراء التنفيذيون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أن التكنولوجيا التقليدية مثل السحابة، وبرمجيات تخطيط موارد المؤسسات، والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء) ستساعدهم أكثر من التكنولوجيا التي تدعم التحول الرقمي البيئات الرقمية، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك على الرغم من ادراكهم وفهمهم للأثر الكبير الذي ستحدثه تقنيات الأعمال الرقمية هذه على صناعتهم.

وأشار بارثا إينغار، نائب الرئيس وزميل جارتنر:” يتطلع المدراء التنفيذيون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى زيادة هوامش الربح لديهم مع الحفاظ على نمو المبيعات، ويتوقعون أن تلعب تكنولوجيا المعلومات دوراً قوياً في هذا المجال. وتتمثل المشكلة الأبرز في عدم تحرك الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسرعة كافية للاستفادة من هذه الإمكانات، حيث ينصب تركيزها على التقنيات التقليدية التي من المرجح أن يكون لها نتائج تحول أقل من التقنيات المبتكرة”.

يتوقع المدراء التنفيذيون أن تلعب تكنولوجيا المعلومات دوراً قويا في دعم هذا النمو المربح. وتظهر “المواضيع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات” كأولوية ثانية للأعمال بعد النمو، ما يعكس الأهمية التي يعطيها هؤلاء المدراء لتكنولوجيا المعلومات. ويستمر هذا الاتجاه الذي ظهر لأول مرة في دراساتنا لعام 2015، وذلك عندما حلت تكنولوجيا المعلومات خامساً على سلم أولويات أعمال المدراء التنفيذيين. أما حسب الدراسة هذا العام فاحتلت تكنولوجيا المعلومات المرتبة الثانية في أعلى لها على مدار السنوات الثلاث الماضية.

ووفقاً لجارتنر، تستفيد الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من وجودها في هذه المنطقة تتمتع بالنمو الاقتصادي الأسرع، لذلك فإنها أقل قلقاً تجاه نمو المبيعات من الشركات العاملة في مناطق أخرى. وعوضاً عن ذلك، تركز الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على زيادة الأرباح أكثر من نمو الإيرادات. كما ان التوجه نحو الأعمال الرقمية يعد وسيلة لشركات منطقة آسيا والمحيط الهادئ لخفض هيكل التكاليف بشكل كبير، وبالتالي زيادة هوامش الربح، إلا أن هذه الشركات لا تسعى إلى الأعمال الرقمية بالشكل المطلوب.

وبحسب الدراسة فان الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادي هي أدنى بقليل عن نظيراتها العالمية من حيث نضج الأعمال الرقمية، حيث وصف 20% من المدراء التنفيذيين لمنطقة آسيا والمحيط الهادي مشروعاتهم بأنها “رقمية في جوهرها” مقارنةً بنسبة 22% على مستوى العالم، إضافةً إلى أن شركات منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقف متأخرة قليلاً من نظيراتها العالمية بحسب مرحلة الأعمال الرقمية التي تعمل فيها.