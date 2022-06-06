%24 تراجعًا لمبيعات المحمول فى مصر خلال إبريل

سجلت مبيعات المحمول فى مصر خلال أبريل الماضى تراجعًا بنسبة %24 لتصل إلى مليون و28 ألف، مقابل مليون و358 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع بنسبة بلغت %34.9 خلال تلك الفترة.

وحلت «أوبو» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %23.3 تلتها «ريدمي» فى «ريدمي» فى المركز الثالث بحصة قدرها %11.5.

وحصدت «ريلمي» المرتبة الرابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية 10%، أعقبتها «إنفينيكس» خامسًا بحصة قدرها %6.4.

وتمركزت «فيفو» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول فى مصر، مسجلة حصة سوقية %4.9 من إجمالى مبيعات القطاع خلال أبريل الماضى.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة نحو %9 على الماركات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية.

«سامسونج» تهيمن على مبيعات الهواتف عبر «منافذ البيع المباشر»

استحوذت منافذ «البيع المباشر» على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول فى مصر، بنسبة بلغت %68 بإجمالى نحو 700 ألف جهاز، من إجمالى مبيعات القطاع خلال أبريل الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، ارتفعت حصة “السلاسل التجارية” من مبيعات أجهزة «سمارت فون» إلى %31 بنحو 329 ألف وحدة خلال تلك الفترة.

ورصدت «المال» الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر منافذ البيع المباشر.

وتصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة «سمارت فون» عبر منافذ البيع المباشر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %29.9 من إجمالى مبيعات بلغت 700 ألف جهاز أجهزة فى السوق المحلية.

وحلت «أوبو الصينية» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية %26.6 تبعتها «ريدمي» فى ثالثًا بنسبة بلغت %11.9.

وجاءت «ريلمي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10.6%، تبعتها «إنفينيكس» فى المركز الخامس بحصة بلغت %7.9 من إجمالى المبيعات.

وظهرت «فيفو» فى سادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول عبر منافذ البيع المباشر، مسجلة حصة سوقية %5.4 من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

وتوزعت باقى الحصص السوقية البالغة %7.7 على الماركات التجارية الأخرى المطروحة محليًا التى تسويق منتجاتها عبر منافذ البيع المباشر خلال شهر أبريل الماضى.

فى سياق آخر، هيمنت العلامة الكورية «سامسونج» على النصيب الأكبر من مبيعات أجهزة هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر السلاسل التجارية، بعدما استحوذت على حصة سوقية %45.6 من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 329 ألف وحدة.

وجاءت «أوبو» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %16.5 تبعتها «ريدمي» فى المركز الثالث بنسبة بلغت %10.6.

وحصدت «ريلمي» المرتبة الرابعة بحصة سوقية %8.7 تلتها «فيفو» فى المركز الخامس بنسبة بلغت %4.1.

وتوزعت باقى الحصص السوقية البالغة %14.5 على العلامات الأخرى العاملة فى سوق المحمول، التى تم تسويق عبر السلاسل التجارية، خلال تلك الفترة.

«القاهرة» تتصدر المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا

وهيمنت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول، بنسبة بلغت %47 بإجمالى 480 ألف جهاز، من إجمالى مبيعات سوق المحمول التى بلغت مليونًا و28 ألف جهاز خلال أبريل الماضى.

وجاءت «الدلتا» فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية %26 بنحو 264 ألف وحدة خلال تلك الفترة.

وحلت مدن الصعيد فى المرتبة الثالثة، مسجلة حصة سوقية %14 بواقع 147 ألف جهاز، تبعتها «الإسكندرية» فى المركز الرابع، بحصة بلغت 8% مسجلة بيع 85 ألف وحدة.

وتمركزت مدن القناة فى المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول فى مصر، مسجلة حصة سوقية قدرها %5 بإجمالى 53 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.