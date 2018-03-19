%23.6 زيادة في رصيد آخر العام لمخزون القمح بالصوامع 2016 ـ 2017

المال ـ خاص:أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، النشرة السنوية "لإحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشآت القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص" عام 2016/2017، وكان من أهم مؤشراتها ما يلي:الصـوامع:بلغ إجمالي عدد الصوامع في القطاع العام والأعمال العام والقطــاع الخــا

المال ـ خاص:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، النشرة السنوية “لإحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشآت القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص” عام 2016/2017، وكان من أهم مؤشراتها ما يلي:

الصـوامع:

بلغ إجمالي عدد الصوامع في القطاع العام والأعمال العام والقطــاع الخــاص المستخدمـــة فـي التخزيــن لحســاب الغيــر 18 صومعــة عــــام 2016 / 2017 مقابل 19 صومعــة عــــام 2015 / 2016 بانخفـــاض بلغ نسبته 5.3%.

بلغت نسبة مخزون القمح 100% من إجمالي مجموعة الغلال ومستحضراتها حيث بلغ رصيد آخر العام 332.0 ألف طن عـــــام 2016/2017 مقابل 268.7 ألف طن عـــــام 2015 / 2016 بزيادة بلغت نسبتها 23.5%.

الثلاجـات

بلغ إجمالي عدد الثلاجات في القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص المستخدمة في التخزين لحساب الغير 244 ثلاجة عـــــام 2016 / 2017 مقابل 253 ثلاجة عـــــام 2015 / 2016 بانخفاض بلغ نسبته 3.6 % .

بلغت نسبة مخزون لحوم البقر المجمدة 15.7% من إجمالي مجموعة اللحوم ومستحضراتها حيث بلغ رصيد آخر العام 1.0 ألف طن عام 2016 / 2017 مقابل 3.7 ألف طن عام 2015 / 2016 بانخفاض بلغت نسبته 73.3% وذلك نتيجة لزيادة المنصرف خلال العام مقارناً برصيد أول العام والوارد خلال العام.

– بلغت نسبة مخزون البطاطس 76.3 % من إجمالي مجموعة الفواكه والخضروات حيث بلغ رصيد أخر العام 34.3 ألف طن عـــام 2016 / 2017 مقابل 34.2 ألف طن عـــــام 2015 / 2016 بزيادة بلغت نسبتها 0.4%.

الشون والمخازن

– بلغ إجمالي عدد الشون في القطاع العام/الأعمال العام والقطـاع الخــاص المستخدمة فـي التـخــزين لحـساب الغير 471 شونة عـــــام 2016 / 2017 مقابل 492 شونة عام 2015 / 2016 بانخفاض بلغ نسبته 4.3 %.

– بلغ إجمــــالي عدد المخازن في القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص المستخدمة في التخزين لحساب الغير 1087 مخزن عـــام 2016 /2017 مقابل 1143 مخـــزن عــــام 2015 / 2016 بانخفاض بلغ نسبته 4.9 % .

– بلغت نسبة مخزون القمح 99.7% من إجمالي مجموعة الغلال ومستحضراتها حيث بلغ رصيد أخر العام 453.8 ألف طن عام 2016 / 2017 مقابل 794.9 ألف طن عـــام 2015 / 2016 بانخفاض بلغ نسبته 42.9 % وذلك نتيجة لزيادة المنصرف خلال العام مقارناً برصيد أول العام والوارد خلال العام .

– بلغت نسبة مخزون الأسمدة النيتروجينية 13.5% من إجمالي مجموعة الأسمدة المصنعة حيث بلغ رصيد أخر العـام 1.2 ألف طن عــــــام 2016 / 2017 مقابل 4.6 ألف طن عـــــــام 2015 /2016 بانخفاض بلغ نسبته 74.8 % وذلك نتيجة لزيادة المنصرف خلال العام مقارناً برصيد أول العام والوارد خلال العام .