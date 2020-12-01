%22.2 انكماشاً فى تسجيلات المركبات التجارية بالاتحاد الأوروبى خلال 10 أشهر

انخفض الطلب على المركبات التجارية فى أسواق الاتحاد الأوروبى بنسبة %22.2 خلال الشهور العشرة الأولى من 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019 ، وبلغ إجمالى عدد التسجيلات 1.4 مليون وحدة.

ووفق تقرير صادر عن رابطة مصنعى السيارات الأوروبية، فإن الانخفاضات كانت أقل حدة مما كانت عليه فى النصف الأول من العام الحالي، ومع ذلك استمرت جميع أسواق الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 سوقاً فى تسجيل انخفاض مزدوج الرقم خلال الأشهر العشرة الأولى، بما فى ذلك الأسواق الأربعة الرئيسية وهى إسبانيا التى هبطت مبيعاتها بنسبة %30.4 وفرنسا التى انخفضت بنسبة %19.8 وألمانيا بنسبة %18.4 وإيطاليا %18.4

وبالنظر إلى تسجيلات أكتوبر 2020 فقط، تقلصت سوق الاتحاد الأوروبى للمركبات التجارية بشكل طفيف، وانخفض عدد التسجيلات الجديدة بنسبة %1.2 إلى 172.7 ألف وحدة، بسبب تراجع تسجيلات الشاحنات والحافلات الجديدة، فيما زاد الطلب على المركبات التجارية الخفيفة، وسجلت أسواق الاتحاد الأوروبى الرئيسية نتائج متباينة، منها ألمانيا التى سجلت نموًا بواقع %9.4 مقارنة بنفس الشهر من 2020، كما نمت السوق الإيطالية بواقع %7.4 بينما انكمشت السوق الإسبانية بنسبة %8.3 والفرنسية %4.5

على صعيد فئة المركبات التجارية الخفيفة الجديدة (حتى 3.5 طن)، ارتفعت تسجيلات أكتوبر فى الاتحاد الأوروبى بشكل طفيف بواقع %0.7 مقارنة بعام 2019، مسجلة نموًا للشهر الثانى على التوالى بفعل تحسن الطلب بشكل أساسى فى أوروبا الغربية، والذى ارتفع بواقع 1.7، وسجلت ألمانيا ارتفاعًا بواقع %13.5 ونمت سوق إيطاليا %9.2 خلال شهر أكتوبر الماضي، وعلى النقيض استمرت الأسواق فى أوروبا الوسطى فى التراجع بواقع %8.5 خلال نفس الشهر.

وبالنظر إلى النتائج المجمعة للشهور العشرة الأولى من 2020، يتضح أن تسجيلات المركبات التجارية الخفيفة انخفضت بنسبة %20.5 فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وبالنظر إلى أكبر أربعة أسواق فى الاتحاد الأوروبي، سجلت إسبانيا أكبر انخفاض فى الطلب على الشاحنات الجديدة بواقع %30.7 تلتها فرنسا بانخفاض قدره %18.9 وإيطاليا بنسبة %18.2 وألمانيا بمعدل %15.5

وفيما يخص المركبات التجارية الجديدة والمتوسطة والثقيلة التى يزيد وزنها عن 3.5 طن، انخفض الطلب عليها فى أكتوبر 2020 بنسبة 9.5%بسبب النتائج السلبية لقطاع الخدمة الشاقة (الذى يشكل الجزء الأكبر من إجمالى الطلب على الشاحنات)، وكان أداء أسواق الاتحاد الأوروبى الكبرى أسوأ مما كان عليه فى أكتوبر 2019، وكانت إسبانيا الأكثر تضررًا بين الأسواق الرئيسية بانخفاض قدره %27.3

خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، انخفض تسجيل الشاحنات الجديدة بشكل حاد فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وكذلك فى الأسواق الأربعة الرئيسية، وسجلت إسبانيا هبوطًا بنسبة 26.0%وفرنسا بمعدل %28.5 وألمانيا %28.1 وإيطاليا %18.3

وفى المجموع تم بيع 201.2 ألف شاحنة خلال هذه الفترة، بنسبة أقل %30.3 عن الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019.

وعلى صعيد شريحة المركبات التجارية الثقيلة الجديدة (من 16 طن وأكثر) تقلصت سوق الاتحاد الأوروبى بنسبة %9.8 خلال الشهر الماضي، ليصل إجمالى عدد التسجيلات إلى 20.8 ألف وحدة، وباستثناء إيطاليا التى نمت سوقها بواقع %5.5 شهدت الأسواق الرئيسية انخفاضًا فى الطلب فى أكتوبر 2020، وانكمشت المبيعات فى إسبانيا بنسبة %28.7 وفرنسا %11.5 وألمانيا بمعدل %3

وفى الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020 تم تسجيل 161 ألف شاحنة ثقيلة فى الاتحاد الأوروبي، بانخفاض %32.4 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وسجلت كل أسواق الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 سوقاً انخفاضًا مزدوج الرقم، بما فى ذلك ألمانيا التى انكمشت مبيعاتها %30.9 وفرنسا بنسبة %30.3 وإسبانيا %26.9 وإيطاليا بنسبة %17.9

وبالنظر لفئة الأتوبيسات والحافلات المتوسطة والكبيرة؛ تظهر نتائج أكتوبر انخفاضًا بنسبة %12.6 فى التسجيلات فى جميع أسواق الاتحاد الأوروبي، وسجلت الأسواق الرئيسية نتائج متباينة، منها فرنسا التى سجلت نموًا بواقع %11.4 وألمانيا %11.1 بينما واجهت إسبانيا انخفاضًا بواقع %35.8 وإيطاليا %18.5

وفى الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، تقلص طلب الاتحاد الأوروبى على هذه الشريحة بنسبة %25.2 بإجمالى 22.9 ألف وحدة.

أما بالنسبة لأكبر أسواق الاتحاد الأوروبي، فقد استمرت إسبانيا فى الانخفاض بنسبة %44.6 كما هبطت سوق إيطاليا بمعدل %30.7 بينما خفت حدة الانكماش فى فرنسا لتسجل %11.4 كما هبطت ألمانيا بواقع %4.2