%20 تراجعًا متوقعًا فى مبيعات السوق السعودية

شريف عيسىتوقع عبدالسلام الجبر، نائب رئيس المبيعات والتسويق بشركة الجبر، وكلاء كيا بالسعودية، أن تشهد سوق السيارات استمرارًا لمسلسل التراجع الذى بدأ منذ 2016، بنسبة تصل إلى %20، رغم بدء تفعيل القرار بالسماح للسعوديات بقيادة السيارة.كان العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أصدر قرارً

شريف عيسى

توقع عبدالسلام الجبر، نائب رئيس المبيعات والتسويق بشركة الجبر، وكلاء كيا بالسعودية، أن تشهد سوق السيارات استمرارًا لمسلسل التراجع الذى بدأ منذ 2016، بنسبة تصل إلى %20، رغم بدء تفعيل القرار بالسماح للسعوديات بقيادة السيارة.

كان العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أصدر قرارًا ملكيًّا فى سبتمبر من العام الماضى يسمح للسعوديات بقيادة السيارة، والذى دخل حيز التنفيذ بداية الأسبوع الحالى.

وأشار إلى أنه رغم كون القرار يعد العامل الإيجابى الوحيد لشراء سيارات جديدة، إلا أن حملة التغيرات التى شهدها الاقتصاد السعودى ستكون غير محفزة لخروج المبيعات من حالة الركود التى يعانيها حاليا.

وأضاف الجبر أن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للوافدين والمقيمين من الدول الأخرى بعد فرض رسوم ضريبية على غير السعودية تسببت فى تراجع معدلات البيع بالمملكة، بالإضافة إلى ضعف إقبال السعودين على شراء سيارات جديدة مع ارتفاع تكلفة المعيشة.

وتابع: كما أن الانخفاض الشديد فى مشتريات الشركات التى تأثرت بحالة الركود التى أصابت الاقتصاد قد أدّت إلى ضعف إقبالها على الشراء، وإجراء عمليات الإحلال والتجديد لأسطولها.

وكشف عن إجراء بعض وكلاء العلامات التجارية قد لجأوا خلال الفترة الماضية إلى تقليل حصصها الاستيرادية من السيارات، بعد تراجع معدلات البيع، كى لا تعانى من تكدس فى المخزون؛ ما يعرض الوكلاء إلى صناعة خلافات مع الشركات المصنعة.

ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن وكالة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث السيارات، تراجع مبيعات السيارات فى السوق السعودية بأكثر من %24.2 خلال الربع الأول من العام الحالى لتنخفض إلى حوالى 112.8 ألف وحدة لتسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 15 سنة، وذلك بعد أن طبقت حكومة المملكة منذ يناير الماضى ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 على السلع الاستهلاكية.

وكانت مبيعات السيارات ظهر عليها الانتعاش منذ عام 2012 الذى بلغت فيه المبيعات أكثر من 691 ألفًا و940 وحدة، ثم أخذت تزداد باستمرار لتتجاوز 746 ألفًا و850 وحدة فى العام التالى، و821 ألفًا و635 وحدة عام 2014، وحوالى 844 ألفًا و580 وحدة عام 2015، ثم بدأت تتناقص بعد ذلك مع تفاقم أزمة انخفاض أسعار البترول.