%20 تراجعًا متوقعًا فى إنتاج مصر من سيارات الركوب نهاية العام الحالي

تداعيات «كورونا» على السوق تظهر مايو المقبل.. احتمال توقف المصانع وارد

توقّع عمرو حسن، رئيس شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج «بى واى دى، ولادا، وكينج لونج» فى مصر، هبوط إنتاجية السوق المحلية من سيارات الركوب خلال العام الحالى بنسبة تصل إلى %20 مع ضعف عمليات توريد المكونات من الشركات الأم العالمية، بعد توقف عمليات الشحن تأثرًا بتفشى فيروس كورونا فى الصين وبعض العواصم العالمية.

تابع فى تصريح لـ «المال»، أن تأثر مصانع سيارات الركوب بالفيروس ستظهر خلال شهرى مايو، ويونيو من العام الحالى، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن عمليات التصنيع تسير حاليًا بشكلها الطبيعى فى ظل وجود مخزون لدى الشركات، والمنتجين، من بينها الأمل للسيارات.

أشار إلى أن «بى واى دى» العالمية أبلغت شركة الأمل بهبوط عمليات إنتاجها من المكونات، والسيارات الكاملة خلال مارس الحالى، بنسبة تصل إلى %75 مع اعتماد الشركة الأم على العمل بربع الطاقة الإنتاجية.

بين أن الشركات تراهن على استمرار الإنتاج حتى نهاية النصف الأول من 2020، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان، الذى تلجأ فيه مصانع السيارات لخفض طاقتها الإنتاجية، ما يعطى فرصة أكبر للمصانع لتجنب إمكانية وقف عمليات الإنتاج.

تداعيات «كورونا» على السوق تظهر مايو المقبل.. احتمال توقف المصانع وارد

أكد حسن أن احتمال توقف مصانع السيارات وارد، لا سيما العاملة على إنتاج مركبات ذات المنشأ الصينى، فى ظل توقف حركة التصنيع فى بكين، وتعطل عمليات الشحن.

أوضح أن فترة الصيف تعد من الأوقات التى تشهد فيها سوق السيارات رواجًا فى مبيعاتها، فى ظل انتهاء الدراسة واتجاه شريحة من العملاء لاستغلال تلك الفترة لاقتناء مركبة جديدة.

عن تداعيات كورونا على خطط الشركة المستهدفة خلال العام الحالى، قال إن الأمل كانت تستهدف طرح الجيل الجديد بالكامل من سيارة «بى واى دى L3»، التابعة لفئة السيارات السيدان العائلية رباعية الأبواب، بحلول مايو المقبل، إلا أن كورونا تسبب فى تعطل إمكانية طرحها فى هذا التوقيت.

تأجيل طرح الجيل الجديد من «بى واى دى L3» لأجل غير مسمى.. ووقف تدشين مركز أبو رواش

أضاف أن الشركة كانت تخطط لبدء عمليات تدشين مركز الأمل المتكامل بمنطقة أبو رواش بالجيزة، لصيانة سيارات «بى واى دى، ولادا، وكينج لونج»، إلا أنها أرجأت تلك الخطوة لأجل غير مسمى.

50 مليون جنيه استثمارات جديدة بمصنع الشركة للتوسع فى إنتاج «كينج لونج»

تابع: «الأمل تسعى خلال العام الحالى لضخ استثمارت بقيمة 50 مليون جنيه، لإجراء تجديدات بمراكزها المتواجدة فى الإسكندرية، والقاهرة الكبرى، والتوسع فى عمليات إنتاح الميكروباص كينج لونج ذات سعة 14 راكبًا».

توقع أن تشهد أسعار السيارات خلال الربع الثانى من العام الحالى زيادات طفيفة، تأثرًا بندرة المعروض من السيارات، فى ظل الاضطرابات التى تواجهها صناعة السيارات فى الصين، وعدم انتظام عمليات النقل لشركات الشحن العالمية.

قال جمال أمين، عضو مجلس إدارة الأمل، إن الشركة لم تراجع حتى الآن مستهدفاتها من مبيعات السيارات الصينية، التى تتولى إدارة عملياتها فى السوق المحلية.

أوضح أن الأمل لديها مخزون كاف من مكونات العلامات الصينية التابعة لها، فى إشارة إلى «بى واى دى، وكينج لونج»، مؤكدًا أن عمليات إنتاج الميكروباص لن تتأثر على المدى الزمنى القصير.

تابع: «الشركة تستهدف نهاية العام الحالى الوصول بمبيعاتها الإجمالية من سيارات الركوب إلى 10 آلاف سيارة، منها 7 آلاف وحدة من بى واى دى، و3000 وحدة من العلامة الروسية لادا».

بحسب البيانات والأرقام الواردة بتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت شركة الأمل للسيارات على حصة سوقية بلغت %7 من إجمالى مبيعات السوق بجميع فئاته من ملاكى وأوتوبيسات، وشاحنات بنهاية 2019.

أظهر «أميك» تمكن «بى واى دي» الصينية من بيع 6120 سيارة خلال العام الماضى، فيما قدر إجمالى مبيعات الأمل من ميكروباص «كينج لونج» بنحو 4689 وحدة، أما عن أداء العلامة الروسية لادا فبلغ إجمالى مبيعاتها 2595 مركبة.